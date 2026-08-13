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Reuters: Ukraina zaproponowała Rosji rozejm na Morzu Czarnym

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 13 sierpnia (22:40)

Ukraina miała przekazać Rosji propozycję wzajemnego zaprzestania ataków na cele cywilne na Morzu Czarnym – podaje Reuters, powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą. Oferta trafiła do Moskwy za pośrednictwem państwa trzeciego. Rosja nie udzieliła dotąd odpowiedzi.

Reuters: Ukraina zaproponowała Rosji rozejm na Morzu Czarnym
Zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Według rozmówcy agencji Reutera Kijów oczekuje na stanowisko Moskwy. Rosyjskie władze nie skomentowały publicznie ukraińskiej inicjatywy.

W środę wiceminister spraw zagranicznych Rosji Aleksandr Gruszko mówił, że w ostatnim czasie słyszał wiele wezwań dotyczących moratoriów i zawieszenia broni. Zaznaczył jednak, że Rosja nie otrzymała żadnych „sformalizowanych propozycji” w tej sprawie.

Propozycja Kijowa pojawiła się po tym, jak obie strony ostrzegały, że uderzenia w statki oraz porty mogą zagrozić światowym dostawom żywności.

Rosja od początku pełnoskalowej inwazji atakuje ukraińskie porty nad Morzem Czarnym oraz statki handlowe. W ostatnich tygodniach rosyjskie wojska regularnie uderzały w infrastrukturę portową w obwodzie odeskim.

Ukraina również przeprowadza ataki na rosyjskie porty, a także jednostki pływające na Morzu Czarnym i Azowskim. We wtorek ukraiński atak miał obrać za cel port w Noworosyjsku. Trzy duże terminale zbożowe zawiesiły tam działalność.


Źródło: RMF24
Tagi: wojna w Ukrainie
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