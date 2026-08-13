Reuters: Ukraina zaproponowała Rosji rozejm na Morzu Czarnym

RMF24

Ukraina miała przekazać Rosji propozycję wzajemnego zaprzestania ataków na cele cywilne na Morzu Czarnym – podaje Reuters, powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą. Oferta trafiła do Moskwy za pośrednictwem państwa trzeciego. Rosja nie udzieliła dotąd odpowiedzi.

Według rozmówcy agencji Reutera Kijów oczekuje na stanowisko Moskwy. Rosyjskie władze nie skomentowały publicznie ukraińskiej inicjatywy.

W środę wiceminister spraw zagranicznych Rosji Aleksandr Gruszko mówił, że w ostatnim czasie słyszał wiele wezwań dotyczących moratoriów i zawieszenia broni. Zaznaczył jednak, że Rosja nie otrzymała żadnych „sformalizowanych propozycji” w tej sprawie.

Propozycja Kijowa pojawiła się po tym, jak obie strony ostrzegały, że uderzenia w statki oraz porty mogą zagrozić światowym dostawom żywności.

Rosja od początku pełnoskalowej inwazji atakuje ukraińskie porty nad Morzem Czarnym oraz statki handlowe. W ostatnich tygodniach rosyjskie wojska regularnie uderzały w infrastrukturę portową w obwodzie odeskim.

Ukraina również przeprowadza ataki na rosyjskie porty, a także jednostki pływające na Morzu Czarnym i Azowskim. We wtorek ukraiński atak miał obrać za cel port w Noworosyjsku. Trzy duże terminale zbożowe zawiesiły tam działalność.