Ponad 17 bilionów dolarów wynosi zadłużenie obywateli Stanów Zjednoczonych, jest to rekordowa kwota - podała telewizja CNN cytując Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku. Dług ten wzrósł w pierwszym kwartale 2023 roku o 148 miliardów dolarów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak podał CNN, zadłużenie Amerykanów wzrosło od końca 2019 roku o 2,9 biliarda dolarów.

W minionym kwartale wzrost długu był zauważalny praktycznie we wszystkich kategoriach (wydatków - red.), z większymi wypływami (i nowym rekordem) na wierzytelności, kredyty pod zastaw, kredyty studenckie i inne długi konsumenckie.

Amerykańska telewizja poinformowała, że zadłużenie na kartach kredytowych pozostało w pierwszym kwartale 2023 roku na stałym poziomie - wynosi 986 milionów dolarów. Jak jednak dodaje Bank Rezerwy Federalnej, po raz pierwszy od 20 lat kwota ta nie uległa zmniejszeniu.



Ile wynosi dług USA?

Zadłużenie państwowe USA sięga 31,4 biliona dolarów. W pierwszej połowie maja prezydent Joe Biden ponowił apel do Kongresu USA o podniesienie pułapu zadłużenia. W trakcie wystąpienia w Valhalli w stanie Nowy Jork ostrzegał, że w przeciwnym razie Ameryce grozi niewypłacalność i potencjalna katastrofa gospodarcza.

Biden znowu obwinił republikanów o "trzymanie gospodarki jako zakładnika". Uznał to za "niebezpieczne i bezsensowne".

Oni dosłownie, nie w przenośni, trzymają gospodarkę jako zakładnika, grożąc niewypłacalnością naszego narodowego długu - powiedział Biden o "ekstremalnych republikanach MAGA". (Make America Great Again" - MAGA to slogan polityczny, który został spopularyzowany przez Donalda Trumpa podczas kampanii prezydenckiej w 2016 roku).

Przywracamy miejsca pracy w całej Ameryce. To nie jest czas, by to wszystko narażać, by grozić recesją, by narażać na utratę milionów miejsc pracy, by podważać pozycję Ameryki na świecie - twierdził Biden.

Stany Zjednoczone niewypłacalne?

Po spotkaniu ze spikerem Izby Reprezentantów Kevinem McCarthym Biden mówił liderom Kongresu, "że niewypłacalność nie jest opcją" i jest "absolutnie pewny", że USA mogą sprostać zaległościom w spłacie długu.

Jeśli nie dojdzie do ugody między prezydentem i ustawodawcami z Partii Republikańskiej (GOP) na temat ustalenia nowej wysokości tego limitu, rząd federalny może zostać zmuszony za trzy tygodnie do bezprecedensowego ogłoszenia niewypłacalności.