Panama po raz kolejny została uznana za najlepsze miejsce do życia dla ekspatów na świecie. W najnowszym rankingu "Expat Insider" kraj ten wyprzedził Kolumbię i Meksyk, oferując nie tylko wysoką jakość życia, ale także wyjątkową gościnność mieszkańców. Sprawdzamy, co sprawia, że Panama i inne kraje znalazły się w czołówce zestawienia oraz jak wypadła Polska.

Ekspaci wybrali najlepsze miejsce do życia – Polska daleko w tyle / Shutterstock

Ranking najlepszych krajów dla ekspatów - jak powstał?

Co roku platforma InterNations przeprowadza badanie "Expat Insider", w którym bierze udział ponad 10 tysięcy osób mieszkających poza granicami swojego kraju. Uczestnicy reprezentują aż 172 narodowości i oceniają swoje życie za granicą pod kątem takich aspektów jak jakość życia, łatwość zadomowienia się, gościnność lokalnych społeczności, bariery językowe czy przystępność finansowa. Wyniki tegorocznego badania wyraźnie wskazują, że Panama jest niekwestionowanym liderem wśród miejsc przyjaznych ekspatom.

Panama - raj dla osób szukających nowego domu

Panama już po raz drugi z rzędu zajęła pierwsze miejsce w rankingu. Aż 94 procent ekspatów mieszkających w tym kraju deklaruje zadowolenie ze swojego życia, a ponad jedna trzecia z nich planuje osiąść tam na stałe. Panama zachwyca nie tylko pięknem przyrody i przystępnymi cenami transportu publicznego, ale także bogatą ofertą restauracji i możliwościami uprawiania sportów rekreacyjnych. Wysoko oceniana jest również życzliwość i otwartość mieszkańców - w tej kategorii kraj uplasował się na drugim miejscu na świecie.

Kolumbia i Meksyk - przyjazna atmosfera, ale wyzwania z bezpieczeństwem

Drugie miejsce w rankingu przypadło Kolumbii, która odnotowała awans o trzy pozycje w porównaniu z ubiegłym rokiem. Ekspaci doceniają tam przede wszystkim łatwość nawiązywania znajomości, życzliwość mieszkańców oraz przystępne ceny mieszkań. Jednak na przeszkodzie w pełnym zadomowieniu się może stanąć bariera językowa - brak znajomości hiszpańskiego bywa poważnym utrudnieniem. Dodatkowo Kolumbia zajmuje dopiero 39. miejsce pod względem bezpieczeństwa.

Na trzecim miejscu znalazł się Meksyk, który jest liderem w kategorii łatwości adaptacji do lokalnej kultury i nawiązywania relacji. Ekspaci czują się tam mile widziani i szybko odnajdują się w nowym środowisku. Jednak kraj ten wypada słabiej pod względem jakości życia - opieka zdrowotna, transport publiczny i bezpieczeństwo pozostawiają wiele do życzenia.

Kto jeszcze znalazł się w czołówce?

Tuż za podium uplasowały się Tajlandia, Wietnam, Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Indonezja. Pierwszą dziesiątkę zamykają Hiszpania i Malezja, które również cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób szukających nowego miejsca do życia.

Polska daleko w tyle

Polska w tegorocznym zestawieniu zajęła 31. miejsce. Choć kraj ten oferuje wiele możliwości rozwoju zawodowego i edukacyjnego, nie zdołał przyciągnąć ekspatów na tyle, by znaleźć się w ścisłej czołówce rankingu.