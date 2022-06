W ubiegłym tygodniu po 2 letniej przerwie w Paryżu odbyła się konferencja Paris Radio Show, czyli doroczne spotkanie całej francuskiej branży radiowej. Przyjechali ludzi od technologii, programu, reklamy a także nowi gracze na tym rynku – podcasterzy. W rozmowach, dyskusjach i sesjach szkoleniowych często wracano do ostatnich dwóch trudnych lat dla branży.

Pandemia

W rozmowie z RMF FM Philippe Chapot, główny organizator konferencji podkreślał, jak duży wpływ na działalność Radia miała pandemia koronawirusa. Myślę, że czas pandemii zweryfikował działalność radia, stacje zmieniły sposób nadawania, miały więcej kontaktu ze słuchaczami z tego względu, że ludzie byli u siebie we domach, trzeba było do niech więcej mówić, bardziej reagować, poza tym często prowadzący programy też pracowali u siebie w domu, więc nagle wszystko się musiało zmienić, musiało być więcej kreatywności, więcej świeżości w audycjach - wyliczał. Radio jest ciągle medium najbardziej pożądanym we Francji i to w coraz większym stopniu, bo zdaliśmy sobie sprawę, do jakiego stopnia audio stało się ważne. Audio nie było nigdy tak istotne jak teraz - dodał.

Jeśli chodzi o kondycję radia we Francji to obecnie jest ona dobra. Większość stacji ogólnokrajowych, regionalnych i lokalnych od początku tego roku osiągnęły poziom przychodów z 2019 roku, a trzeba pamiętać, że 2019 rok był bardzo dobry dla branży radiowej - mówi RMF FM Michel Colin, jeden z najlepszych ekspertów reklamy radiowej we Francji. Okres pandemii pozwolił mediom zdobyć uznanie. To być może tłumaczy, że wychodząc z pandemii RADIO tak szybko sobie poradziło. Myślę, że główna cecha RADIA w tym okresie to umiejętność dostosowania się do warunków - ocenia. Trzeba się dostosować. Jeśli ma się problemy, przechodzi się kryzys, jak ten w trakcie pandemii, ma się dwa wyjścia - albo się schować do dziury i czekać, aż kryzys minie, albo się dostosować, działać i znaleźć rozwiązanie. Ci, którzy właśnie tak postąpili, wyszli z kryzysu obronną ręką - dodaje.

Podcasty

Najczęściej powtarzanym hasłem konferencji w Paryżu, odmienianym przez wszystkie przypadki było słowo "podcast". Wiele sesji poświęcono tej nowej formie produkcji audio, znani podcasterzy dzielili się z uczestnikami swoimi doświadczeniami, zaś sami radiowcy podkreślali, jak podcasty ożywiły oferty programowe stacji i wzbogaciły treści radiowe. Podcast, to przede wszystkim różnorodność. Możecie znaleźć kogoś, kto się specjalizuje - dajmy na to - w tematyce wina, nieruchomości, marketingu, w dowolnym sektorze aktywności, kto stworzy odpowiednią interesującą treść audio, ponieważ są pasjonatami. To oczywiście pasjonujące, jeśli dobrze zadawane są pytania, jeśli się pyta o interesujące rzeczy, tak więc podcast to duża wartość dodana dla wszystkich, którzy zajmują się dziś produkcją audio, nowe zasoby, dobre źródło nowych głosów, które radio może przyciągnąć do swojej działalności - mówi Philippe Chapot.

Monetyzacja cyfrowych usług audio, czy to programów, audycji, tworzenie podcastów, sponsorowanie podcastów lub produkcja podcastów dla firm to jest obecnie bardzo ważne źródło przychodów dla rada. Dodatkowo social media aplikacje, strony internetowe, to wszystko można komercjalizować, nie mówiąc już o nowych rzeczach, które nadchodzą, jak choćby Text-To-Speech czy reklama dynamiczna - dodaje Michel Colin.

Technologia

Jak co roku od wielu lat Paris Radio Show to najlepsze miejsce do prezentacji najnowszych technologii do produkcji i emisji programów, jak też do dystrybucji sygnałów radiowych. Nadawanie na falach UKF (FM) jest nadal główną i podstawową technologią nadawczą i nic nie wskazuje na to, żeby szybko rozwijająca się technologia streamingowa w internecie, czy też ślimacząca się od lata technologia DAB+, miały to wkrótce zmienić. Radiowcy we Francji zdają sobie oczywiście sprawę, że przyszłość radia będzie cyfrowa. Nawet dotychczasowy regulator rynku, CSA (Conseil Superieur d'Audiovisuel) zmieniła nazwą na ARCOM (Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique).

Jak podkreśla Chapot - "DAB+ rozwija się we Francji powoli, ale technologia nadawania na FM też rozwijała się dziesiątki lat. Ale to naziemna technologia cyfrowa będzie stanowić "kręgosłup" radia nadawanego poprzez fale elektromagnetyczne. To jest sposób na dostarczenie darmowego sygnału do wszystkich, anonimowo i z pełną wolnością rozpowszechniania, której nie można zablokować, jak w przypadku internetu, gdzie dostęp do serwisu można łatwo zablokować, zakłócić, i gdzie trzeba zapłacić za abonament, żeby mieć dostęp do treści".

Radio powinno mówić... o sobie

Tegoroczne Paris Radio Show zostało zorganizowane nie tylko po to, żeby spotkać się między sobą, zaprezentować oferty firm technologicznych, porozmawiać o wyzwaniach wobec sektora obejmującego radio, audio i podcasty, ale - jak mówi Philippe Chapot - "To okazja, by wreszcie radio zaczęło mówić o sobie swoim własnym głosem". Jak dodaje z wyrzutem - mało się publicznie mówi o radiu, a samo radio źle o sobie mówi. Mówi o prasie, mówi o tym, co w telewizji, co można przeczytać, co obejrzeć, mówi ciągle o innych mediach, a prawie wcale o sobie. Radio po to jest, żeby mówić o sobie. Dlatego dodatkowo nazwaliśmy to wydarzenie "Świętem Radia" (Fête de la Radio), żeby pokazać do jakiego stopnia jest to dla nas ważne - podkreśla.

W przyszłym roku kolejna konferencja Paris Radio Show odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2023 roku. Jak zapowiadają organizatorzy, będzie bardziej międzynarodowa.

