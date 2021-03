Pracownik kalifornijskiego zoo opublikował nagranie, na którym niespodziewanie rzuca się na niego pyton.

Instagram Wideo (IGTV)

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w kalifornijskim "The Raptile Zoo". Opiekun gadów próbował zabrać spod węża jajka. Bardzo rozdrażniło to zwierzę. Pyton niespodziewanie zaatakował mężczyznę. Na szczęście pracownikowi zoo udało się odsunąć w ostatnim momencie. Całe zajście zarejestrowała kamera.



"To jeden z najbardziej szalonych lęgów, jakie od dawna łapałem. Nie wie (pyton - red.), że staram się tylko ocalić kilka dobrych jajek, które ma. Bez ich usuwania nawet te dobre by zgniły, dlatego jestem gotów zaryzykować, aby uratować dzieci" - wyjaśnił pracownik zoo.

Na nagraniu widać też, jak opiekun gadów po udanej próbie wyciągnięcia jajek, umieszcza zwierzę z powrotem w pudełku.



Pytony naturalnie żyją głównie w Afryce, Azji i Australii. Według encyklopedii PWN są to zwierzęta o zwykle znacznych rozmiarach. Ich ciało ma mocną budowę, a długość może sięgać od 3 metrów do nawet 6 metrów.