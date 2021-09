Przed wyborami parlamentarnymi niemieccy milionerzy, z obawy że wygrają je socjaldemokraci i podniosą podatki dla najbogatszych grup społecznych, zaczęli lokować pieniądze w Szwajcarii - pisze Agencja Reutera, powołując się na bankierów i doradców podatkowych.

Jeśli niedzielne wybory w Niemczech wygra SPD i przejmie władzę wraz z Zielonymi, nowy rząd może mieć w planach ponowne wprowadzenie podatku od majątku i podwyższenie podatku spadkowego - wyjaśnia Reuter.

Dla superbogatych Niemców jest to bardzo niepokojące - mówi agencji prawnik specjalizujący się w podatkach, prowadzący również działalność w Szwajcarii.



Dowodzi to, że wielu bardzo bogatych ludzi nadal uważa Szwajcarię za atrakcyjne miejsce do lokowania fortun, choć tamtejsze władze starają się walczyć z wizerunkiem kraju jako "bezpiecznej przystani dla miliarderów" - pisze Reuter.



Żaden inny kraj nie ma takiej ilości zagranicznych aktywów i nie odnotował takiego napływu pieniędzy w 2020 roku, kiedy napięcia geopolityczne i pandemia sprawiały, że Szwajcaria stała się szczególnie cenionym miejscem na inwestycje i lokowanie aktywów.



W pierwszym kwartale 2021 roku depozyty niemieckich gospodarstw i firm w Szwajcarii wzrosły o blisko 5 mld dol., do 37,5 mld dol., a dane te - przedstawione przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych - nie obejmują udziałów, obligacji ani produktów finansowych.



Dane za ostatnie miesiące nie są jeszcze dostępne, ale specjaliści mówią, że pieniądze nadal płyną z Niemiec do Szwajcarii.



Wielu klientów doradców podatkowych stara się też chronić przed niemieckim fiskusem, inwestując w Szwajcarii lub przenosząc aktywa do fundacji w Liechtensteinie. Przelanie po prostu pieniędzy na szwajcarskie konto nie stanowi już ochrony przed podatkami, ponieważ ze względu na wielką międzynarodową presję Szwajcaria udostępnia teraz dane finansowe klientów władzom podatkowym w ich rodzinnych krajach.



Lokalny polityk w Szwajcarii powiedział Agencji Reutera, że wielu niemieckich przedsiębiorców sprawdzało w ostatnich miesiącach możliwość osiedlenia się w pobliżu Jeziora Zuryskiego w okolicach, gdzie obowiązują niskie podatki.



Według opublikowanych wyników sondażu dla magazynu "Focus" prowadząca SPD traci w porównaniu z poprzednim tygodniem jeden punkt procentowy i ma 25 procent poparcia, a goniąca ją Unia CDU/CSU zyskuje jeden punkt i osiąga wynik 21 procent.