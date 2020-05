Amerykanie wyszli na ulice, by wyrazić swój gniew i żądać sprawiedliwości po szokujących wydarzenia w Minneapolis i tragicznie zakończonej policyjnej interwencji, w wyniku której zmarł 46-letni Afroamerykanin George Floyd. Płoną samochody i budynki w kilku miastach w USA, plądrowane są sklepy. Nerwowo jest też przed Białym Domem.

Protest przed Białym Domem / JIM LO SCALZO / PAP/EPA

Jak relacjonuje amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski, protestujący przed Białym Domem spalili flagę USA. Doszło też do przepychanek z agentami Secret Service, przewrócono barierki.

Interwencja policji w czasie protestu przed Białym Domem / JIM LO SCALZO / PAP/EPA



W stronę ochrony Białego Domu poleciały butelki.

Nasz amerykański korespondent rozmawiał z protestującymi przed rezydencją prezydenta USA. Domagają się oni sprawiedliwości po śmierci George’a Floyda w Minneapolis. W czasie interwencji policji, funkcjonariusz przycisnął kolanem jego szyję do ziemi. Mężczyzna zmarł.

Zgromadzeni przed Białym Domem w rozmowie z naszym dziennikarzem podkreślają, że to prezydent Donald Trump jest tym, który może sprawić, że w kraju ludzie będą mieć równe prawa i będą szanowani. "Chcemy sprawiedliwości, policja zabija" - krzyczą. Cały teren Białego Domu został otoczony przez Secret Service i waszyngtońską policję.

Ludzie protestują też na ulicach m.in. takich miast jak Los Angeles, Atlanta czy oczywiście Minneapolis, gdzie doszło do tragicznego zdarzenia. Niektóre dzielnice tego miasta w tej chwili wyglądają jak pole bitwy. Funkcjonariusze byli już dzisiejszej nocy zmuszeni użyć gazu łzawiącego.

To już kolejny dzień zamieszek w Minneapolis / TANNEN MAURY / PAP/EPA

Policja obawia się, że protest w najbliższych dniach będzie przybierał na sile. Prezydent Donald Trump zapewnił, że sprawiedliwości stanie się za dość, a funkcjonariusze, którzy interweniowali w Minneapolis, odpowiedzą za to, co się tam wydarzyło. To jednak nie uspokoiło rozgniewanych Afroamerykanów, którzy zarzucają policji rasizm i gorsze traktowanie ich niż białych obywateli USA.

Policyjne auto podpalone w czasie protestu w Nowym Jorku / JUSTIN LANE / PAP/EPA

44-letni Derek Chauvin - policjant oskarżony o zabójstwo w Minneapolis George'a Floyda - został aresztowany. Mężczyzna pracował w policji przez 19 lat. W trakcie służby złożono na niego 17 skarg.

Aresztując Floyda funkcjonariusz wykazał się wyjątkową brutalnością. Mimo błagań zatrzymanego przyciskał go kolanem do betonu. Robił to przez ponad 2 minuty po tym jak Floyd stracił przytomność. Mężczyzna zmarł.