Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zadeklarował, że jego kraj jest gotowy do rozmów z Rosją w każdym formacie i do wprowadzenia w życie tego, co zostanie uzgodnione. Wcześniej prezydent Władimir Putin oznajmił, że możliwy jest "nowy szczyt w formacie normandzkim".

