Wśród ponad 4 tys. osób zatrzymanych w czasie zamieszek w Kazachstanie są cudzoziemcy - poinformowało w sobotę ministerstwo spraw wewnętrznych tego kraju, cytowane przez agencję Interfax. Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew pozwolił policji i żołnierzom strzelać bez ostrzeżenia, by położyć kres obecnym niepokojom. Służba prasowa Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego tego państwa przekazała z kolei, że aresztowano byłego szefa instytucji Karyma Masymowa z powodu podejrzeń o zdradę stanu.

Kazachscy policjanci podczas zamieszek w Ałmaty. / ALEXANDER KUZNETSOV / PAP/EPA

W Kazachstanie od niedzieli trwają gwałtowne protesty. Początkowo były one skierowane przeciwko wzrostowi cen paliw, a potem przybrały charakter polityczny. Podczas demonstracji wykrzykiwano hasła przeciwko poprzedniemu prezydentowi, 81-letniemu Nursułtanowi Nazarbajewowi, od którego według protestujących Kasym-Żomart Tokajew przejął obowiązki szefa państwa tylko formalnie.

Według nieoficjalnych informacji w starciach w Kazachstanie zginęły dziesiątki osób, są również setki rannych. Z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Kazachstanu, cytowanych przez agencję Interfax, wynika, że w sumie w czasie zamieszek aresztowano 4266 osób, w tym obcokrajowców.

Demonstranci podczas starć z policjantami i żołnierzami w Ałmaty. / ALEXANDER KUZNETSOV / PAP/EPA

"W jednej z wiosek obwodu ałmackiego zatrzymano ponad 100 osób. Według wstępnych danych wśród nich są obywatele sąsiedniego państwa" - podało kazachskie MSW. Policjanci na jednym z osiedli w Ałmatach skonfiskowali ponadto m.in. naboje, amunicję.

Aresztowania i zarzut zdrady stanu

W nocy z 5 na 6 stycznia prezydent Tokajew zwolnił Karyma Masymowa ze stanowiska szefa Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego, zdymisjonował także jego zastępcę Anuara Sadykulowa.

6 stycznia KNB wszczął postępowanie przygotowawcze w sprawie zdrady stanu przez Masymowa. Tego samego dnia pod zarzutem popełnienia tego przestępstwa "Masymow i inne osoby zostały zatrzymane i umieszczone w areszcie tymczasowym" - napisano w komunikacie służby prasowej komitetu.

56-letni Masymow był dwukrotnie premierem Kazachstanu - w latach 2007-2012 i 2014-2016. W Kazachstanie był postrzegany jako zwolennik byłego prezydenta kraju Nursułtana Nazarbajewa, który od 2019 roku pełnił funkcję przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Kazachstanu i został z niej zwolniony po wybuchu zamieszek, 5 stycznia.

Splądrowane sklepy, brakuje pieniędzy

Wiele budynków publicznych w całym Kazachstanie zostało splądrowanych i podpalonych. Korespondenci informują o ogromnych kolejkach na stacjach benzynowych i przed bankomatami. W sklepach brakuje chleba. Niektórzy mieszkańcy Ałmaty, największego miasta w Kazachstanie, mówią, że nie mają już gotówki i jeśli sytuacja się nie zmieni, zaczną głodować. Transport publiczny w mieście przestał działać, a lotnisko jest zamknięte dla cudzoziemców.

Kazachowie w kolejce przed bankiem do w centrum Nur-Sultan, stolicy kraju. / RADMIR FAHRUTDINOV / PAP/EPA

Prezydent Tokajew w przemówieniu do narodu oznajmił w piątek, że Ałmaty zostało zaatakowane "przez 20 tys. bojowników", w tym rzekomo przeszkolonych za granicą. Dodał, że kazał strzelać do "terrorystów" bez ostrzeżenia. Human Rights Watch wezwała prezydenta do odwołania tego rozporządzenia, bowiem narusza ono prawo międzynarodowe i prawo do życia.

Kto za tym stoi?

Już w środę prezydent Kazachstanu stwierdził, że zamieszki były wywołane przez "gangi terrorystyczne", które "przeszły szkolenie za granicą, a ich atak na Kazachstan należy uznać za akt agresji".

Podobne oświadczenie wydała Rosja, która postrzega wydarzenia w Kazachstanie "jako inspirowaną z zewnątrz próbę brutalnego zamachu na bezpieczeństwo i integralność Kazachstanu, przy użyciu wyszkolonych i zorganizowanych formacji zbrojnych".

W czwartek na prośbę Tokajewa rozpoczęto wysyłanie do Kazachstanu wojsk kierowanej przez Rosję Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ros. ODKB).

Co na to świat?

Niemiecki rząd zawiesił eksport broni do Kazachstanu - poinformowała DPA powołując się na anonimowe źródła rządowe. Podobny krok, jak informuje CTK rozważają Czechy.

Departament Stanu USA zezwolił z kolei w piątek na wyjazd z Kazachstanu niektórym pracownikom amerykańskiego konsulatu w Ałmaty, mimo wcześniejszych zapewnień władz Kazachstanu, iż będą zapewniać bezpieczeństwo przedstawicielstw dyplomatycznych.

Rzecznik MSZ Kazachstanu Ajbek Smadijarow przekazał, że w wyniku trwających od kilku dni zamieszek w tym kraju ambasady innych państw nie ucierpiały. Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew zapewnił, że "polityka otwartych drzwi dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych pozostanie zasadniczą strategią Kazachstanu".

Gdzie jest Nazarbajew?

Białoruska państwowa agencja informacyjna poinformowała z kolei, że Alaksandr Łukaszenka rozmawiał w piątek telefonicznie z Nursułtanem Nazarbajewem, byłym przywódcą Kazachstanu. Jest to, pisze Reuters, pierwsza publiczna informacja od początku niepokojów w Kazachstanie o jakimkolwiek oficjalnym kontakcie z Nazarbajewem. Agencja informacyjna Belta poinformowała, że Łukaszenko i Nazarbajew "omówili szczegółowo stan rzeczy w Kazachstanie", ale nie podała żadnych dalszych informacji.

Miejsce pobytu Nazarbajewa pozostaje niejasne, pośród spekulacji i sprzecznych doniesień, że może starać się opuścić kraj lub już wyjechał.