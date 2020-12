Premier Portugalii Antonio Costa zapewnił w Brukseli, że jego kraj popiera uzgodnienia ws. pakietu budżetowego jakie UE zawarła w lipcu, a także wypracowane w negocjacjach z PE rozwiązania dotyczące praworządności. Opowiedział się przy tym przeciwko otwieraniu porozumienia w tej sprawie.

Nie możemy otwierać porozumień, które zostały osiągnięte. W lipcu byliśmy tutaj przez pięć dni i cztery noce, aby osiągnąć to historyczne porozumienie. To jest zrobione, czas na otwieranie go minął - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli Costa.

Jak przypomniał, po tym porozumieniu były negocjacje i kompromis Rady z Parlamentem Europejskim ws. mechanizmu warunkowości. Musimy znaleźć sposób na rozwiązanie problemów, szanując jednocześnie porozumienia, które zostały wypracowane - stwierdził polityk.

Jak zaznaczył, wartości unijne są nie tylko warunkiem członkostwa w UE, ale czymś znacznie więcej. To są warunki, aby być w UE i w niej pozostać - oświadczył Costa.

Jeszcze w niedzielę dziennik “Publico" pisał, że rząd Portugalii poparł argumenty Polski i Węgier , by nie wiązać budżetu UE z mechanizmem praworządności. Tak miał dziennikarzom powiedzieć były szef MSZ Polski, a dziś europoseł Witold Waszczykowski. Miał powiedzieć, że Portugalia “grała po naszej stronie na wojnie ideologicznej".

Państwa członkowskie UE nie osiągnęły jednomyślności w sprawie wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027 i decyzji dotyczących funduszu odbudowy. Polska i Węgry zgłosiły zastrzeżenia w związku z rozporządzeniem dotyczącym powiązania dostępu do środków unijnych z kwestią praworządności. Premierzy obu krajów, Mateusz Morawiecki i Viktor Orban, podpisali deklarację, w której podkreślili, że wspólnym celem obu rządów jest "przeciwdziałanie powstaniu mechanizmu, który nie tylko nie wzmocni, ale wręcz podważy zasadę praworządności w Unii poprzez zdegradowanie jej do roli narzędzia politycznego".