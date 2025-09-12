Samolot pasażerski linii United Airlines lecący z Tokio do Cebu na Filipinach musiał awaryjnie lądować na lotnisku w Osace. Na pokładzie znajdowało się 142 pasażerów i członków załogi. Dwie osoby odniosły niegroźne obrażenia.

Awaryjne lądowanie samolotu United Airlines w Japonii. Dwie osoby lekko ranne / Shutterstock

Samolot Boeing 737 linii United Airlines, wykonujący lot numer 32 z lotniska Narita pod Tokio do Cebu na Filipinach, został zmuszony do awaryjnego lądowania na lotnisku Kansai w Osace w piątkowy wieczór - poinformowała agencja Kyodo.

Do incydentu doszło po godzinie 19:00 czasu lokalnego (godz. 11:00 czasu polskiego), gdy podczas lotu nad Pacyfikiem włączył się wskaźnik pożaru w luku bagażowym. Informację tę potwierdził japoński nadawca publiczny NHK.

Na pokładzie znajdowało się łącznie 142 pasażerów i członków załogi. Wszyscy zostali ewakuowani z samolotu przy użyciu awaryjnych zjeżdżalni.

Według agencji Kyodo dwie osoby odniosły niegroźne obrażenia.

Więcej informacji wkrótce.