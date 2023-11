Ukraiński parlament pomimo trwającej wojny z Rosją głosuje dziesiątki ustaw dostosowujących Ukrainę do unijnego prawa. Wysiłek jest ogromny i pokazuje go 150-stronicowy raport Komisji Europejskiej prześwietlający dostosowanie Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej. Ten poufny raport zdobyła dziennikarka RMF FM.