Zdaniem rozmówcy RMF MF są to jednak sprawy "techniczne". Wyraził on przekonanie, że KE wyda w środę pozytywną dla Ukrainy rekomendację. Podobnie do Ukrainy również Mołdawie otrzyma od KE rekomendacje umożliwiające rozpoczęcie negocjacji członkowskich z UE.

Kułeba: Ukraina stanie się częścią Unii Europejskiej

"Nie mam wątpliwości, że Ukraina stanie się częścią Unii Europejskiej. Takie zapewnienie otrzymałem od (szefowej MSZ Niemiec) Annaleny Baerbock " - oświadczył minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba w opublikowanej w poniedziałek rozmowie z dziennikiemm "Welt".