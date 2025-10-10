Zalecana natychmiastowa ewakuacja

PHIVOLCS zdecydowanie zaleca mieszkańcom obszarów przybrzeżnych w centralnej i południowej części Filipin natychmiastową ewakuację na wyżej położone tereny. Instytut ostrzegł, że fale tsunami mogą osiągnąć wysokość "ponad jeden metr powyżej normalnych pływów" i pojawić się w ciągu dwóch godzin. PHIVOLCS ostrzegł również, że trzęsienie ziemi może spowodować zniszczenia i liczne wstrząsy wtórne.

Ostrzeżenie przed tsunami o wysokości ok. 50 cm wydały także indonezyjskie służby. Filipiny i Indonezja znajdują się w tzw. pacyficznym pierścieniu ognia, czyli strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych. W strefie tej znajduje się duża liczba rowów oceanicznych, łuków wyspowych i aktywnych wulkanów. Występuje tam ok. 90 proc. wszystkich trzęsień ziemi na świecie.

Poprzednie trzęsienie ziemi na Filipinach wystąpiło 30 września. Wstrząsy o magnitudzie 6,9 nawiedziły wyspiarską prowincję Cebu w środkowej części archipelagu, powodując śmierć co najmniej 72 osób. 500 natomiast zostało rannych.