Potężne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,6 nawiedziło w piątek rano wody u wybrzeży prowincji Davao Oriental na Filipinach. Poinformował o tym Filipiński Instytut Wulkanologii i Sejsmologii - PHIVOLCS. Służby wydały ostrzeżenie przed falami tsunami, które w regionach przybrzeżnych mogą sięgać nawet do 3 metrów. Zalecono natychmiastową ewakuację. W sieci pojawiają się dramatyczne nagrania, które ukazują moment trzęsienia.
PHIVOLCS poinformował w nocy z czwartku na piątek, że wstrząs nastąpił na głębokości 10 kilometrów, około 62 km na południowy wschód od miasta Manay po godz. 9.40 czasu lokalnego (godz. 3.40 w Polsce). Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych lub poszkodowanych. PHIVOLCS oraz amerykański system ostrzegania przed tsunami wydały alerty, ostrzegając przed niebezpiecznymi falami tsunami o wysokości 1-3 m na wybrzeżach w promieniu 300 km od epicentrum.