Potężne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,6 nawiedziło w piątek rano wody u wybrzeży prowincji Davao Oriental na Filipinach. Poinformował o tym Filipiński Instytut Wulkanologii i Sejsmologii - PHIVOLCS. Służby wydały ostrzeżenie przed falami tsunami, które w regionach przybrzeżnych mogą sięgać nawet do 3 metrów. Zalecono natychmiastową ewakuację. W sieci pojawiają się dramatyczne nagrania, które ukazują moment trzęsienia.

PHIVOLCS poinformował w nocy z czwartku na piątek, że wstrząs nastąpił na głębokości 10 kilometrów, około 62 km na południowy wschód od miasta Manay po godz. 9.40 czasu lokalnego (godz. 3.40 w Polsce). Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych lub poszkodowanych. PHIVOLCS oraz amerykański system ostrzegania przed tsunami wydały alerty, ostrzegając przed niebezpiecznymi falami tsunami o wysokości 1-3 m na wybrzeżach w promieniu 300 km od epicentrum

W sieci pojawiają się nagrania ukazujące moment trzęsienia.

Zalecana natychmiastowa ewakuacja

PHIVOLCS zdecydowanie zaleca mieszkańcom obszarów przybrzeżnych w centralnej i południowej części Filipin natychmiastową ewakuację na wyżej położone tereny. Instytut ostrzegł, że fale tsunami mogą osiągnąć wysokość "ponad jeden metr powyżej normalnych pływów" i pojawić się w ciągu dwóch godzin. PHIVOLCS ostrzegł również, że trzęsienie ziemi może spowodować zniszczenia i liczne wstrząsy wtórne.

Ostrzeżenie przed tsunami o wysokości ok. 50 cm wydały także indonezyjskie służby. Filipiny i Indonezja znajdują się w tzw. pacyficznym pierścieniu ognia, czyli strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych. W strefie tej znajduje się duża liczba rowów oceanicznych, łuków wyspowych i aktywnych wulkanów. Występuje tam ok. 90 proc. wszystkich trzęsień ziemi na świecie.

Poprzednie trzęsienie ziemi na Filipinach wystąpiło 30 września. Wstrząsy o magnitudzie 6,9 nawiedziły wyspiarską prowincję Cebu w środkowej części archipelagu, powodując śmierć co najmniej 72 osób. 500 natomiast zostało rannych.