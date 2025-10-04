Pomnik Jana Pawła II, który stoi przed dworcem Termini w Rzymie, został zdewastowany. Na monumencie zostawiono obraźliwy napis oraz rysunek sierpa i młota.

Pomnik papieża Jana Pawła II przed dworcem Termini w Rzymie / EPA/Riccardo Antimiani / PAP

Włoska agencja ANSA podała w sobotę, że karabinierzy przystąpili do oczyszczania pomnika.

Medium poinformowało, że napisy na pomniku zostały dostrzeżone przez karabinierów na zakończenie pikiety, zorganizowanej tam na znak solidarności ze Strefą Gazy i jej ludnością.

Portal romatoday pisze, że na pomniku napisano "Fascista di merda", co po włosku oznacza mniej więcej "faszystowski kawałek g***".