​Polska turystka uratowana przez słowackich ratowników w Tatrach. Kobieta w ciężkim stanie biwakowała w zimowych warunkach bez właściwego sprzętu.

Zdj. ilustracyjne / Grzegorz Momot / PAP

41-letnia Polka wezwała pomoc i poinformowała, że znajduje się w dolinie poniżej Hińczowego Stawu. Kobieta nie miała z sobą właściwego sprzętu i nie była się w stanie poruszać. Wysłano po nią helikopter z Popradu.

Pomimo problemów pogodowych i silnych wiatrów, ratownikom udało się dotrzeć do Polki. Z kobietą nie było kontaktu, była w hipotermii. Zabrano ją do szpitala w Koszycach, gdzie podłączono ją do aparatury ECMO, która umożliwia skuteczniejsze ogrzanie organizmu.