Oskarżony o związki z papuaskimi separatystami Polak Jakub Fabian S. rozpoczął we wtorek w areszcie strajk głodowy na znak protestu przeciw sytuacji, w której się znajduje - pisze agencja EFE. Polak, któremu grozi w Indonezji 20 lat więzienia, utrzymuje, że jest niewinny.

Jakub Fabian S. chciałby, by jego proces odbywał się w stolicy indonezyjskiej prowincji Papua, Jayapurze, a nie w oddalonej Wamenie, jak zaplanowano.

Z powodu prowadzonej przez oskarżonego głodówki datę rozpoczęcia procesu, który miał ruszyć we wtorek, przesunięto na 14 stycznia - poinformowała obrończyni Polaka Latifah Anum Siregar.



Proces był przesuwany już wcześniej - poprzednim razem ze względu na brak tłumacza indonezyjsko-francuskiego.



Jakub Fabian S., który na co dzień mieszkał w Szwajcarii, został zatrzymany w sierpniu ub. roku w Wamenie. Wcześniej miał podobno spotkać się z separatystami z Ruchu Wolnej Papui (OPM), walczącymi o niepodległość regionu.



Zgodnie z aktem oskarżenia Polak miał spotkać się z wieloma członkami OPM, w tym z rzecznikiem Armii Narodowego Wyzwolenia Papui Zachodniej (TPNPB) - zbrojnego ramienia OPM. Celem rozmów miała być publikacja w mediach europejskich materiałów przychylnych interesom separatystów - podaje agencja EFE. Zdaniem prokuratorów Polak pomagał Papuasom i miał im obiecywać dostarczenie broni. Oskarżony jest o udział w spisku będącym zagrożeniem dla państwa.



Polak nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że jest podróżnikiem i nie zna ludzi, o związki z którymi oskarża go policja. Sprawa S. wywołuje wiele kontrowersji. Choć policja informowała, że Polak w chwili zatrzymania miał przy sobie amunicję, w akcie oskarżenia nie odniesiono się do tego.



Organizacja pozarządowa Tapol, z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która promuje prawa człowieka, określa Jakuba Fabiana S. jako turystę, który "w sposób nieostrożny" działał w strefie konfliktu.



Władze Indonezji ograniczają zagranicznym dziennikarzom dostęp do dwóch najbardziej wysuniętych na wschód prowincji Papua i Papua Zachodnia, gdzie od dekad rozwijają się tendencje niepodległościowe.



W grudniu w papuaskiej miejscowości Nduga TPNPB zabiło co najmniej 16 robotników państwowej firmy budowlanej, uważając, że należą oni do indonezyjskiej armii. Po tym wydarzeniu w regionie doszło do serii starć bojowników z siłami zbrojnymi.



Papua, była holenderska kolonia, została włączona do Indonezji w 1969 roku. Prowincja obejmuje zachodnią cześć wyspy Nowa Gwinea; wschodnia część - bogata w surowca naturalne, energetyczne i minerały - należy do Niezależnego Państwa Papui Nowej Gwinei.