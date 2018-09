Władze indonezyjskie przedłużyły o 40 dni areszt dla 39-letniego Polaka Jakuba S., oskarżonego o związki z papuaskimi separatystami. Mężczyzna miał obiecywać dostarczenie broni. Polak odpiera zarzuty. Jak informuje agencja Associated Press Jakub S. oskarżony jest o udział w spisku będącym zagrożeniem dla państwa. Grozi za to do 20 lat więzienia.

