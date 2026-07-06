Tłumy żegnały Chameneiego w drodze do Kom. Wezwania do zemsty

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W Iranie od weekendu trwają uroczystości pogrzebowe najwyższego przywódcy politycznego i duchowego, ajatollaha Alego Chameneiego. W poniedziałek po masowej procesji pogrzebowej w Teheranie ciało zabitego 28 lutego w amerykańsko-izraelskim ataku duchownego dotarło do świętego dla szyitów miasta Kom. Była to najliczniejsza z dotychczasowych uroczystości. Tłum domagał się zemsty za śmierć Chameneiego.

W Iranie od weekendu trwają uroczystości pogrzebowe najwyższego przywódcy politycznego i duchowego, ajatollaha Alego Chameneiego. W poniedziałek po masowej procesji pogrzebowej w Teheranie ciało zabitego 28 lutego w amerykańsko-izraelskim ataku duchownego dotarło do świętego dla szyitów miasta Kom. Była to najliczniejsza z dotychczasowych uroczystości. Tłum domagał się zemsty za śmierć Chameneiego.

Kom - jedno z najważniejszych szyickich sanktuariów

„Ciało przywódcy męczennika dotarło do Kom” - poinformowała państwowa telewizja, pokazując zdjęcia lądującego helikoptera z trumną Chameneiego.

Kom jest jednym z najważniejszych szyickich sanktuariów w Iranie oraz centrum edukacji i życia religijnego. Uroczystości w tym mieście będą trwały we wtorek. W środę ciało Chameneiego zostanie przewiezione do położonych w Iraku Nadżafu i Karbali, dwóch najważniejszych miejsc kultu dla szyitów. W czwartek szczątki duchownego wrócą do Iranu i zostaną złożone w mauzoleum w Meszhedzie, kolejnym świętym dla szyitów mieście.

Tłumy żegnały Chameneiego

W poniedziałkowej procesji w Teheranie wzięły udział setki tysięcy wiernych i była to najliczniejsza z dotychczasowych uroczystości - relacjonowała stacja CNN. Władze Iranu zapowiadały wcześniej, że w pogrzebie wezmą udział miliony ludzi.

Uroczystości pogrzebowe ajatollaha Alego Chameneiego. Fot. ATTA KENARE / AFP/East News

Irańczycy chcą zemsty

Uczestnicy poniedziałkowej procesji wzięli udział w znanym w muzułmańskiej tradycji rytuale kamieniowania szatana, który symbolizuje odrzucenie zła i potwierdzenie wierności Bogu. Kamienie rzucano w zdjęcie prezydenta USA Donalda Trumpa - przekazała CNN, powołując się na lokalne media.

Podobnie jak podczas poprzednich dni uroczystości część uczestników skandowała hasła: „Śmierć Ameryce”, „Śmierć Izraelowi” oraz „Zemsta, zemsta”. W tłumie widoczne były także transparenty domagające się zemsty za śmierć Chameneiego.

Śmierć Chameneiego

Najwyższy przywódca duchowo-polityczny, który rządził Iranem przez blisko 37 lat, został zabity 28 lutego w izraelsko-amerykańskim nalocie na Teheran. Miał 86 lat.

Chamenei zginął pierwszego dnia rozpoczętej przez USA i Izrael wojny. Od 8 kwietnia w konflikcie obowiązuje chwiejny rozejm, a 17 czerwca podpisano wstępne porozumienie, które ma doprowadzić do trwałego pokoju.

Po śmierci Chameneiego na urząd najwyższego przywódcy powołano jego syna Modżtabę, który od tego czasu nie pojawił się publicznie, również na pogrzebie ojca.