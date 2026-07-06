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Ruszyła procesja pogrzebowa z ciałem najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego, który zginął 28 lutego w nalotach USA i Izraela - podały irańskie media dziś rano. W uroczystościach bierze udział od kilku do kilkunastu tysięcy osób, część zgromadzonych domaga się odwetu na przywódcach USA i Izraela. W kondukcie pojawiają się osoby z transparentami zachęcającymi do zemsty na prezydencie USA Donaldzie Trumpie i premierze Izreala Binjaminie Netanjahu.

Okrzyki „zemsta, zemsta”. Iran żegna ajatollaha Alego Chameneiego

Od soboty trumna z ciałem ajatollaha oraz szczątkami jego córki, zięcia i wnuczki, a także żony nowego przywódcy Modżtaby Chameneiego, którzy zginęli w tym samym ataku, była wystawiona w Wielkiej Mosalli – kluczowym obiekcie religijno-politycznym stolicy Iranu, Teheranie.

Dziś rano wyruszył kondukt pogrzebowy z ciałem Alego Chameneiego. Procesja ma potrwać - według organizatorów - od 10 do 12 godzin. Wielotysięczny tłum ma pokonać około 10-kilometrowy dystans, przechodząc m.in. przez symboliczną ulicę Enghelab (Rewolucji) oraz plac Azadi (Wolności), zmierzając w kierunku lotniska Mehrabad.

Fot. IRANIAN SUPREME LEADER OFFICE, PAP/EPA / PAP

Uroczystości odbywają się w napiętej atmosferze. W wielotysięcznym, a może nawet milionowym tłumie słychać okrzyki nawiązujące do zemsty za amerykańsko-izraelskie ataki, w których zginął ajatollah, a nawet hasła „śmierć Ameryce”. Widać też transparenty nawiązujące bezpośrednio do odwetu na prezydencie USA Donaldzie Trumpie oraz premierze Izraela - Bibim, czyli Binjaminie Netanjahu.

Fot. ABEDIN TAHERKENAREH, PAP/EPA / PAP

W czwartek pochówek ajatollaha w sanktuarium imama Rezy

Zwieńczeniem trwających uroczystości pogrzebowych będzie zaplanowany na czwartek pochówek ajatollaha w sanktuarium imama Rezy w jego rodzinnym mieście, Meszhedzie. Przedtem procesje mają przejść również przez irańskie miasto Kom oraz terytorium sąsiedniego Iraku.

Dzisiaj, gdy jesteśmy tu na pogrzebie naszego przywódcy, to bardzo trudny dzień. Nie przyszliśmy się z nim pożegnać, przyszliśmy po zemstę. I my się zemścimy — oświadczyła cytowana przez agencję AP uczestniczka zgromadzenia, Fatima Hasan.

Ajatollah Ali Chamenei zginął 28 lutego, w pierwszym dniu izraelsko-amerykańskich nalotów na Iran. Miał 86 lat i był najdłużej urzędującym najwyższym przywódcą Islamskiej Republiki Iranu od czasu jej powstania w 1979 r. Uroczystości pogrzebowe opóźniono z powodu trwającej wojny, a irańsko-amerykańskie rozmowy pokojowe są wstrzymane do zakończenia pogrzebu.

Nowy najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei, syn Alego Chameneiego, nie pojawił się dotychczas na uroczystościach pogrzebowych.