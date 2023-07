Zdaniem szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego Kiryło Budanowa wagnerowcom udało się do bazy dostrzec, ale nie zdołali jej zdobyć. O co chodziło najemnikom Progożyna? Według Budanowa o zdobycie znajdujących się tam małych ładunków nuklearnych, bo to "podniosłoby stawkę" w ich buncie.

Jedyną barierą, która oddzielała wagnerowców o magazynu z bronią nuklearną były potężne drzwi zamykające wejście do atomowego składu - stwierdził Budanow.

Agencja Reutera informuje, że jej dziennikarzom nie udało się uzyskać potwierdzenia, że najemnicy Wagnera dotarli do bazy Woroneż-45. "Budanow nie dostarczył dowodów na swoje twierdzenie i odmówił ujawnienia, jakie rozmowy i dyskusje toczyły się ze Stanami Zjednoczonymi i innymi sojusznikami na temat incydentu" - zaznacza Reuters.

"Bliskie Kremlowi źródło z powiązaniami wojskowymi" potwierdziło agencji część relacji Budanowa. Zgodnie z tymi informacjami, oddział Grupy Wagnera "zdołał dostać się do strefy szczególnego zainteresowania, co wzburzyło Amerykanów, ponieważ składowana jest tam amunicja nuklearna".

Inne źródło ("znajdujące się w okupowanej przez Rosję wschodniej Ukrainie") przekazało dziennikarzom agencji, że pojawienie się wagnerowców w miejscu składowania broni nuklearnej "wywołało zaniepokojenie na Kremlu i dało impuls do pośpiesznie wynegocjowanego zakończenia rebelii wieczorem 24 czerwca, w którym pośredniczył prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka".

Agencja Reutera dodaje, że amerykańscy urzędnicy "wyrazili wątpliwości co do tej relacji. Rzecznik Narodowej Rady Bezpieczeństwa USA Adam Hodge stwierdził: "Nie jesteśmy w stanie potwierdzić tego raportu. W żadnym momencie nie mieliśmy informacji, że broń lub materiały nuklearne były zagrożone".