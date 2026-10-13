Pocisk miał pokonać ponad 900 km. Korea Północna ogłasza „wielki sukces”

Generalne Biuro ds. Rakiet przeprowadziło 12 października testowy start taktycznego pocisku balistycznego, aby potwierdzić wyniki technicznej modernizacji kluczowych elementów – przekazała oficjalna agencja KCNA. Modyfikacje uznano za „wielki sukces zwiastującym znaczącą zmianę w poprawie wydajności i precyzji wszystkich ofensywnych systemów uzbrojenia”.
Tylko dla zagranicy
W depeszy KCNA nie ujawniono szczegółów testu, takich jak pokonany przez pociski dystans ani ich liczba.
Południowokoreańska agencja Yonhap zwróciła uwagę, że informację o próbie opublikowały wyłącznie państwowe media skierowane do odbiorców zagranicznych, omijając przeznaczony dla obywateli Korei Płn. dziennik „Rodong Sinmun”.
O wykryciu „kilku” pocisków balistycznych wystrzelonych z okolic Pjongjangu w kierunku Morza Japońskiego w poniedziałek informowało południowokoreańskie dowództwo wojskowe i ministerstwo obrony Japonii. Według ocen wojska z Seulu jeden z pocisków przeleciał ponad 900 km. Południowokoreańskie władze wojskowe – jak zaznacza Yonhap – nie wykluczają, że przetestowano pocisk średniego zasięgu (MRBM) na celowo skróconym dystansie.
Działania Pjongjangu są interpretowane jako demonstracja siły w odpowiedzi na ujawniony w ubiegłym tygodniu przez Seul zakończony sukcesem pierwszym test własnego hipersonicznego pojazdu szybującego (HGV).
Kim otworzył „największy narodowy skarbiec”
Osobno KCNA poinformowała także o udziale północnokoreańskiego przywódcy Kim Dzong Una w niedzielnej ceremonii otwarcia Muzeum Rewolucji Obrony Narodowej. W placówce prezentującej historię rozwoju rodzimego uzbrojenia zgromadzono m.in. nowej generacji pocisk balistyczny Hwasong-20, głowice hipersoniczne oraz pociski balistyczne odpalane z okrętów podwodnych (SLBM). Kim, któremu towarzyszyła żona i córka, podkreślił, że muzeum stanowi „nieśmiertelne archiwum i największy narodowy skarbiec”, dokumentujący wysiłki na rzecz obrony bezpieczeństwa kraju.