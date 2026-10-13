Pocisk miał pokonać ponad 900 km. Korea Północna ogłasza „wielki sukces”

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O udanej próbie taktycznego pocisku balistycznego przeprowadzonej przez armię informują północnokoreańskie media. Miał on przelecieć ponad 900 km. Według reżimu wtorkowy test „dowiódł słuszności technologicznych modernizacji produkowanej broni”. Agencja KCNA poinformowała także, że północnokoreański przywódca Kim Dzong Un otworzył „największy narodowy skarbiec” - muzeum obrony narodowej.

Generalne Biuro ds. Rakiet przeprowadziło 12 października testowy start taktycznego pocisku balistycznego, aby potwierdzić wyniki technicznej modernizacji kluczowych elementów – przekazała oficjalna agencja KCNA. Modyfikacje uznano za „wielki sukces zwiastującym znaczącą zmianę w poprawie wydajności i precyzji wszystkich ofensywnych systemów uzbrojenia”.

Tylko dla zagranicy

W depeszy KCNA nie ujawniono szczegółów testu, takich jak pokonany przez pociski dystans ani ich liczba.

Południowokoreańska agencja Yonhap zwróciła uwagę, że informację o próbie opublikowały wyłącznie państwowe media skierowane do odbiorców zagranicznych, omijając przeznaczony dla obywateli Korei Płn. dziennik „Rodong Sinmun”.

O wykryciu „kilku” pocisków balistycznych wystrzelonych z okolic Pjongjangu w kierunku Morza Japońskiego w poniedziałek informowało południowokoreańskie dowództwo wojskowe i ministerstwo obrony Japonii. Według ocen wojska z Seulu jeden z pocisków przeleciał ponad 900 km. Południowokoreańskie władze wojskowe – jak zaznacza Yonhap – nie wykluczają, że przetestowano pocisk średniego zasięgu (MRBM) na celowo skróconym dystansie.

Działania Pjongjangu są interpretowane jako demonstracja siły w odpowiedzi na ujawniony w ubiegłym tygodniu przez Seul zakończony sukcesem pierwszym test własnego hipersonicznego pojazdu szybującego (HGV).

Kim otworzył „największy narodowy skarbiec”

Osobno KCNA poinformowała także o udziale północnokoreańskiego przywódcy Kim Dzong Una w niedzielnej ceremonii otwarcia Muzeum Rewolucji Obrony Narodowej. W placówce prezentującej historię rozwoju rodzimego uzbrojenia zgromadzono m.in. nowej generacji pocisk balistyczny Hwasong-20, głowice hipersoniczne oraz pociski balistyczne odpalane z okrętów podwodnych (SLBM). Kim, któremu towarzyszyła żona i córka, podkreślił, że muzeum stanowi „nieśmiertelne archiwum i największy narodowy skarbiec”, dokumentujący wysiłki na rzecz obrony bezpieczeństwa kraju.