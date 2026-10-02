Pilot, pielęgniarka i pacjentka nie żyją. Śmigłowiec wpadł do wody

RMF24

Śmigłowiec medyczny z pięcioma osobami na pokładzie rozbił się u wybrzeży wyspy Catalina w amerykańskiej Kalifornii. Zginęły trzy osoby - pilot, pielęgniarka i pacjentka.

Do tragedii doszło w środę wieczorem czasu lokalnego. Śmigłowiec medyczny krótko po starcie z kalifornijskiej wyspy Catalina rozbił się, wpadając do wody kilkaset metrów od brzegu - informuje portal stacji ABC News.

Na pokładzie maszyny było pięć osób. Trzy z nich zginęły - ciała pilota i pielęgniarki szybko odnaleziono, natomiast na zwłoki pacjentki natrafiono dopiero następnego dnia.

Dwóch mężczyzn, w tym ratownik medyczny, zostało uratowanych i trafiło do szpitala. Ich stan jest stabilny - mówi przedstawiciel straży wybrzeża USA Stacey Crecy.

Dochodzenie w sprawie tragedii prowadzi Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu .