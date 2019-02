Wysokiej rangi generał wenezuelskich sił powietrznych ogłosił na nagraniu opublikowanym na Twitterze, że uznaje lidera opozycji Juana Guaido za tymczasowego prezydenta kraju. Generał Francisco Yanez, członek naczelnego dowództwa sił powietrznych, wezwał innych wysokiej rangi wojskowych do podjęcia takiej samej decyzji. Według Yaneza "90 procent" sił zbrojnych Wenezueli jest przeciwko prezydentowi Nicolasowi Maduro.

Juan Guaido / CRISTIAN HERNANDEZ / PAP/EPA

Yanez, który na stronie internetowej dowództwa figuruje jako szef planowania strategicznego, to pierwszy wenezuelski generał, który uznał Guaido za tymczasowego prezydenta.

Według Associated Press Yanez nie należy już do ekipy Maduro. W rozmowie telefonicznej z tą agencją Yanez odmówił udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy przebywa w Wenezueli. Agencja dodzwoniła się do niego na kolumbijski numer. Naczelne dowództwo sił zbrojnych Wenezueli na Twitterze oskarżyło Yaneza o zdradę - pisze Reuters.



Na fali masowych wystąpień przeciwko prezydentowi Maduro lider opozycji wenezuelskiej i szef parlamentu Guaido ogłosił się 23 stycznia tymczasowym prezydentem kraju. Prezydenturę Maduro uznał za nielegalną.



Przejęcie władzy przez Guaido uznały USA, Kanada, większość państw Ameryki Łacińskiej (z wyjątkiem m.in. Meksyku, Boliwii, Kuby i Nikaragui), Izrael i Australia, a spośród państw europejskich - Albania, Kosowo i Gruzja. Unia Europejska na razie wstrzymała się z taką deklaracją, a kilka państw członkowskich - Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia i Holandia - zapowiedziało, że jeśli Maduro w najbliższym czasie nie rozpisze nowych, uczciwych wyborów, również uznają Guaido.



Maduro, który na początku stycznia został zaprzysiężony na drugą kadencję po wygraniu niespełniających standardów demokratycznych wyborów prezydenckich w 2018 roku, oskarża USA o kierowanie puczem mającym na celu odsunięcie go od władzy i przejęcie kontroli nad największymi rezerwami ropy naftowej na świecie.