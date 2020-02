Czterech młodych obywateli Afganistanu, w tym trzech nieletnich, znaleziono w okolicach Lwowa w zaplombowanej ciężarówce chłodni przewożącej jabłka. O zdarzeniu poinformowała ukraińska policja patrolowa.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

"Kierowca ciężarówki Volvo powiedział policji, że wiezie jabłka z Macedonii (Północnej) do Rosji, a po zatrzymaniu się na stacji w (miejscowości) Hamalijiwka usłyszał dobiegające z naczepy stukanie i dźwięki rozmów. 53-letni mężczyzna od razu wezwał policję, bo w samochodzie nie powinno być ludzi" - przekazała policja. W środku odkryto cztery osoby siedzące na skrzynkach z jabłkami.



Według wstępnych ustaleń Afgańczycy mogli znajdować się w samochodzie pięć dni. "Mogli tam przebywać już piątą dobę bez wentylacji, a w związku z tym, że jest to chłodnia, to było tam od 2 do 4 stopni" - zaznaczyli funkcjonariusze.



Imigranci zostali przebadani i przekazani służbom migracyjnym. Ustalono, że trzech Afgańczyków jest w wieku 15-16 lat, a czwarty to 23-letni mężczyzna.



Służby wskazały, że ciężarówka została zaplombowana w Rumunii i plomby nie były uszkodzone.



Według lwowskiego portalu Zaxid.net samochód miał rosyjskie tablice rejestracyjne i wjechał na terytorium Ukrainy przez przejście graniczne z Rumunią.