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Podczas uroczystej mszy w Watykanie z okazji święta świętych Piotra i Pawła, papież Leon XIV nałożył paliusze 35 nowym metropolitom z całego świata. Wśród wyróżnionych znaleźli się trzej Polacy: kardynał Konrad Krajewski z Łodzi, kardynał Grzegorz Ryś z Krakowa oraz arcybiskup Andrzej Przybylski z Katowic. Papież w swojej homilii podkreślił, że „komunii w Kościele nie buduje się przez usztywnianie własnych stanowisk, lecz przez szukanie w sercach wszystkich punktów spotkania w prawdzie”.

W poniedziałek w Bazylice Świętego Piotra odbyła się uroczysta msza z okazji święta patronów Rzymu – świętych Piotra i Pawła. Papież Leon XIV podczas tej wyjątkowej liturgii wręczył paliusze 35 nowym metropolitom z różnych zakątków świata. Wśród nich znalazło się trzech duchownych z Polski: kardynał Konrad Krajewski, kardynał Grzegorz Ryś oraz arcybiskup Andrzej Przybylski.

Paliusz, będący symbolem jedności z biskupem Rzymu, to pas z białej wełny ozdobiony czarnymi krzyżami.

Te pasy z białej wełny, ozdobione krzyżami, wyrażają zobowiązanie każdego pasterza, ale także każdego chrześcijanina, aby brał na swoje ramiona powierzonych mu braci i siostry, niczym jagnięta z owczarni Pana, i poświęcał dla nich siły, czas, trud, a także życie, aby do wszystkich dotarła Ewangelia i aby cały świat znalazł w niej harmonię i zgodę – mówił Leon XIV.

W homilii papież zwrócił uwagę na znaczenie jedności i otwartości w Kościele. Komunii w Kościele nie buduje się przez usztywnianie własnych stanowisk, lecz przez szukanie w sercach wszystkich punktów spotkania w prawdzie, w której świetle każdy staje się dla drugiego człowieka narzędziem wzrostu – zaznaczył Leon XIV.

Papież przypomniał również o zadaniach, jakie stoją przed następcami świętego Piotra. Słuchać głosów każdego, rozeznawać natchnienia, prowadzić wspólne drogi, korygować błędy, pouczać, dodawać otuchy, napominać i towarzyszyć braciom - powiedział. Dodał, że jest to współpraca „dla zbawienia siebie nawzajem i całej ludzkości”.

Odwołując się do postaci świętego Pawła, Leon XIV podkreślił, że „Apostoł Narodów pozwolił się przemienić mocą Słowa Bożego, które wyrwało go z przemocy, aby poprowadzić go drogą miłości”. Papież przytoczył także słowa świętego Augustyna: „Bóg wziął prześladowcę Kościoła i uczynił go posłańcem pokoju”.

Na zakończenie Leon XIV wezwał wszystkich wiernych do naśladowania świętych Piotra i Pawła, by stawać się „budowniczymi jedności, wielkodusznymi sługami prawdy w miłości”. Uroczystość w Watykanie była nie tylko ważnym wydarzeniem dla nowo mianowanych metropolitów, ale także symbolicznym przypomnieniem o roli wspólnoty i solidarności w Kościele.