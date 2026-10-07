Panika w MI6. Agenci brytyjskiego wywiadu mogli zostać zdekonspirowani

RMF24

Popłoch w brytyjskim wywiadzie. Tamtejsze agencje wywiadowcze, w tym MI6, próbują ustalić, czy ich agenci nie zostali zdekonspirowani przez zatrzymanego pod zarzutem szpiegostwa byłego szefa niemieckiego wywiadu (BND) Augusta Hanninga. Taką informację przekazał portal dziennika „Daily Telegraph”.

August Hanning i obecny wyższy rangą urzędnik BND Manfred D. zostali zatrzymani we wtorek pod zarzutem szpiegostwa i zdrady stanu.

Były szef BND jest podejrzany o nielegalne gromadzenie przez 16 lat z pomocą Manfreda D. tysięcy tajnych dokumentów i sprzedaż części tajemnic obcemu państwu. Jak informuje dziś tygodnik „Der Spiegel”, niemieccy śledczy podejrzewają, że Hanning na podstawie tajnych informacji przygotowywał analizę dla wywiadu Azerbejdżanu.

Wczoraj niemieckie źródła bezpieczeństwa podały, że część poufnych informacji, którymi dysponowali Hanning i D., pochodziła od partnerskich agencji wywiadowczych innych państw. Oznacza to, że mogły wyciec informacje dotyczące brytyjskiego i amerykańskiego wywiadu oraz że na podstawie udostępnionych informacji można będzie zidentyfikować agentów i informatorów działających w terenie.

Przegląd wrażliwych informacji udostępnianych innym wywiadom

Agencje wywiadowcze USA i Wielkiej Brytanii prowadzą obecnie przegląd wszystkich wrażliwych informacji udostępnianych europejskim sojusznikom w danym okresie.

Podobne przeglądy zostaną prawdopodobnie przeprowadzone przez wszystkich partnerów i sojuszników Niemiec wymieniających dane wywiadowcze - podkreślił dziennik „Daily Telegraph”.

Hanning przez kilkadziesiąt lat zajmował kluczowe stanowiska w niemieckim systemie bezpieczeństwa. Na czele BND stał w latach 1998-2005.

Był też pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych w przedstawicielstwie RFN w NRD i koordynatorem służb wywiadowczych w Urzędzie Kanclerskim. Później był m.in. sekretarzem stanu w niemieckim MSW.

Dotychczas w historii RFN nie było sprawy zdrady stanu dotyczącej byłego urzędnika państwowego tak wysokiej rangi.