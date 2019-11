Relikwie Żłóbka, które znajdują się w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie, wrócą przed Bożym Narodzeniem do Betlejem i trafią do Kościoła Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej - poinformowały władze Autonomii Palestyńskiej.

Papież Franciszek / PAP/EPA/DIEGO AZUBEL /

Burmistrz Betlejem Anton Salman powiedział, że decyzja taka zapadła po niedawnej wizycie prezydenta Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa w Watykanie, podczas której poprosił on papieża Franciszka o zwrócenie fragmentów Żłóbka znajdujących się w Bazylice Matki Bożej Większej - podał Reuters.

Watykan jeszcze nie potwierdził tej informacji - pisze agencja - ale członkini palestyńskiej Komisji do spraw Kościołów Amira Hanania powiedziała, że relikwie dotrą do Betlejem 30 listopada.



Hanania podkreśliła, że "jest to wydarzenie historyczne", ponieważ relikwie "wracają do miejsca swego pochodzenia i będą atrakcją dla wierzących z Palestyny i dla turystów z całego świata".



Obchodzić Boże Narodzenie w obecności części Żłóbka, w którym Jezus Chrystus się narodził, to będzie wspaniałe i wielkie wydarzenie - dodała.



Kościół Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, do którego mają trafić relikwie, sąsiaduje z Bazyliką Narodzenia Pańskiego.



Relikwie Żłóbka (pięć kawałków drewna klonowego) przywieziono w 642 roku z Ziemi Świętej za zgodą tamtejszego patriarchy. Sacra Culla (łac. cunabulum) - Święta Kolebka stała się jedną z najsłynniejszych rzymskich relikwii, która spoczywa teraz w kryształowej urnie w krypcie pod ołtarzem głównym w Bazylice Matki Bożej Większej.



Chrześcijanie stanowią około 1 proc. mieszkańców Strefy Gazy, Zachodniego Brzegu i wschodniej Jerozolimy.

