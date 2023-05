Po przeprowadzeniu autopsji i badaniach toksykologicznych okazało się, że Eric Richins zmarł właśnie z powodu przedawkowania fentanylu.

Prokuratura dotarła też do przyjaciela mężczyzny. Jak zeznał, Richins miał mu powiedzieć, iż żona próbowała go otruć podczas obiadu z okazji Walentynek.

41-stronnicowa książeczka dla dzieci

Ostatnio Richins opublikowała książeczkę dla dzieci "Are You With Me?" ("Czy jesteś ze mną"), która miała pomagać maluchom w przechodzeniu żałoby po stracie bliskiej osoby. Jak tłumaczyła, zadaniem książki było zapewnienie dzieci, że choć zmarłego nie ma już z nimi, to jest cały czas obecny w ich życiu.