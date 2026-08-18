„Optymalizujemy chmury”. Nietypowa metoda walki z pożarami w Indonezji

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Indonezyjskie służby próbują ograniczyć skutki rozległych pożarów lasów i torfowisk, wykorzystując samoloty do zasiewania chmur. Stawka jest wysoka: według rządowych danych w pierwszej połowie roku ogień strawił ponad 100 tys. hektarów terenów, a niezależne szacunki są niemal trzykrotnie wyższe.

Suszę w Indonezji pogłębia tegoroczny wpływ zjawiska El Niño. Agencja AFP podała, że do lipca, według analiz serwisu Nusantara Atlas, spłonęło już około 285 tys. hektarów lasów i terenów torfowych. To więcej niż wyniósł bilans całego 2023 roku.

Samoloty nad Borneo

W odpowiedzi na kryzys władze prowadzą operacje zasiewania chmur. Do chmur rozpylane są m.in. jodek srebra, sól i inne cząsteczki, które mają zwiększyć szansę na opady. Deszcz ma pomóc w gaszeniu pożarów oraz nawilżyć torfowiska szczególnie podatne na zapłon.

Optymalizujemy chmury, które mogą przynieść deszcz - powiedziała AFP meteorolog Safillah Anggie Wahyuni po locie patrolowym nad Palangkarayą na indonezyjskiej części Borneo.

Jak podaje indonezyjska agencja meteorologiczna BMKG, od 2021 roku do sierpnia przeprowadzono w kraju 252 operacje tego typu.

​W Indiach zasiano chmury: Nowoczesne wywoływanie deszczu Po raz pierwszy w Delhi, stolicy Indii, zasiano chmury. Specjalne samoloty rozpyliły w powietrzu substancję, która ma spowodować opady. Lokalne władze mają nadzieje, że kiedy spadnie deszcz, rozproszy on toksyczny smog. Jeśli wszystko pójdzie…

To nie jest trwałe rozwiązanie

Naukowcy i ekolodzy podkreślają jednak, że zasiewanie chmur ma ograniczoną skuteczność. Hydroklimatolog I Putu Santikayasa zwrócił uwagę, że w szczycie pory suchej brakuje naturalnych chmur, bez których wywołanie opadów nie jest możliwe.

Budi Harsoyo z BMKG przyznał, że metoda jest jedynie „środkiem łagodzącym, a nie trwałym rozwiązaniem”.

Według organizacji ekologicznych zasadniczym problemem pozostaje przekształcanie lasów równikowych i torfowisk w plantacje. Działaczka organizacji WALHI Uli Arta Siagian apeluje o wstrzymanie wydawania pozwoleń na działalność gospodarczą na obszarach zagrożonych pożarami.

Za znaczną część pożarów odpowiada wypalanie gruntów przez drobnych rolników. Duże przedsiębiorstwa mają zakaz używania ognia, jednak podobne ograniczenia nie obejmują wszystkich mniejszych gospodarstw.

Dym dotarł do Malezji

Z ogniem na miejscu walczy niemal 50 tys. strażaków. Skutki pożarów wykraczają już poza granice Indonezji: gęsty dym dotarł do malezyjskiej części Borneo, gdzie doprowadził do zamknięcia szkół.

El Niño jest naturalnym zjawiskiem związanym z ociepleniem wód równikowego Pacyfiku. W Azji Południowo-Wschodniej może prowadzić do długotrwałych susz i fal upałów, zwiększając ryzyko pożarów.