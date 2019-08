Przewodnicząca nowej Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaprosiła Krzysztofa Szczerskiego, polskiego kandydata na komisarza, na oficjalne przesłuchanie w przyszłym tygodniu – dowiedziała się nieoficjalnie brukselska korespondentka RMF FM, Katarzyna Szymańska-Borginon. Podobne zaproszenia trafiły też do pozostałych kandydatów z innych krajów Unii Europejskiej.

Krzysztof Szczerski / Wojciech Olkuśnik / PAP

Od wtorku ruszamy z oficjalnymi przesłuchaniami kandydatów - powiedział dziennikarce RMF FM dyplomata z otocznia von der Leyen. Wciąz trwa ustalanie i potwierdzanie konkretnych terminów tych oficjalnych spotkań.

Nieformalne spotkania kandydatów na komisarzy z nową szefową KE odbyły się w pierwszym tygodniu sierpnia. Szczerski spotkał się z von der Leyen 7 sierpnia. Była to rozmowa o charakterze zapoznawczym, dotyczyła przyszłej współpracy i trwała przeszło pół godziny.

Tym razem Szczerski i von der Leyen mają już oficjalnie rozmawiać na temat teki, którą otrzyma Polska. Jednak dopiero po całej rundzie spotkań z wszystkimi kandydatami von der Leyen będzie już mieć koncepcję rozdziału tek. Na początku września ma przedstawić Parlamentowi Europejskiemu listę nazwisk kandydatów na komisarzy z przypisanymi do nich tekami. Wówczas dopiero odsłoni karty - wyjaśnia jeden z dyplomatów.

Wszystko wskazuje na to, że dopiero w pierwszych dniach września dowiemy się, jaka teka przypadła Krzysztofowi Szczerskiemu. Polska liczy na ważną tekę gospodarczą. Problem w tym, że wciąż kilka krajów, w tym Włochy i Belgia nie podały nazwisk swoich kandydatów (we Włoszech kilka dni temu premier podał się do dymisji, a w Belgii spór dotyczący tworzenia nowej koalicji rządzącej także utrudnia wybór kandydata). Otoczenie Ursuli von der Leyen liczy na to, że nazwiska zostaną wyłonione do wtorku.

Kolejnym etapem będą przesłuchania w Parlamencie Europejskim, które powinny ruszyć na przełomie września i października. Następnie cały PE musi zatwierdzić nową Komisję Europejską tak, aby mogła ona rozpocząć urzędowanie do 1 listopada.