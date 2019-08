​Kandydat na polskiego komisarza Krzysztof Szczerski spotkał się z Ursulą von der Leyen - ustaliła dziennikarka RMF FM w Brukseli. Rozmowa dotyczyła pracy Szczerskiego w przyszłej Komisji Europejskiej. Jak donosi Katarzyna Szymańska-Borginon, spotkanie trwało ponad 30 minut.

Krzysztof Szczerski / /Łukasz Gągulski / PAP

Ursula von der Leyen prowadzi w tym tygodniu nieformalne rozmowy ze wszystkimi kandydatami na komisarzy. Wszystkie rozmowy trwają 15-20 minut, dzisiaj wiele osób tu przychodziło i wychodziło - powiedział dziennikarce RMF FM rozmówca z otoczenia von der Leyen.

Była to rozmowa zapoznawcza, a nie ustrukturyzowane przesłuchanie w sprawie teki komisarza - powiedział dziennikarce RMF FM dyplomata z otoczenia von der Leyen, pytany o rozmowę komisarz ze Szczerskim. Zapewniał, że "nie były to jeszcze negocjacje w sprawie teki, którą otrzyma Polska". Podkreślił, że formalne "przesłuchania" komisarzy odbędą się dopiero za kilka tygodni.

Mimo że rozmówcy dziennikarki RMF FM nie chcieli potwierdzić, że rozmowa dotyczyła teki komisarza, to jednak wiadomo, że decyzja w tej sprawie musi zapaść do początku września. Wynika to z kalendarza prac Parlamentu Europejskiego, który planuje przesłuchania wszystkich komisarzy i chce zakończyć ten proces przed połową października. Formalnie skład Komisji musi być zaakceptowany przez europarlament.

Nieoficjalnie mówi się w Brukseli, że przesłuchanie w PE będzie trudnym wyzwaniem dla polskiego kandydata ze względu na konflikt polskich władz w kwestii praworządności.