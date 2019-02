Każdy ksiądz winny pedofilii i każdy biskup, który ją tuszował, powinien zostać wydalony z Kościoła - takie stanowisko przedstawił w poniedziałek jeden z rzeczników ofiar Peter Isely przed zbliżającym się szczytem w Watykanie na temat ochrony nieletnich.

W lipcu 2018 roku McCarrick stracił godność kardynała po tym, gdy został oskarżony o seksualne molestowanie nieletnich w latach 70. / JIM LO SCALZO / PAP/EPA

W pierwszym w historii Kościoła takim spotkaniu, zwołanym przez papieża Franciszka, udział wezmą przewodniczący episkopatów z całego świata oraz przełożeni generalni zakonów męskich i żeńskich. Jak zapowiedziano w poniedziałek, uczestnicy szczytu spotkają się z grupą ofiar pedofilii i ich wysłuchają.

Wypowiadając się w imieniu ofiar wykorzystywania, amerykański psychoterapeuta Peter Isely oświadczył: Prosimy o to, by wcielić zerową tolerancję w praktykę; każdy ksiądz uznany za winnego musi zostać wydalony ze stanu kapłańskiego, także biskupi, którzy tuszowali, muszą być wyrzuceni z Kościoła.



Prosimy o to, aby wszyscy biskupi mieli obowiązek zgłaszać władzom cywilnym przypadki wykorzystywania - dodał Isely w rozmowie z dziennikarzami przed watykańskim biurem prasowym, gdzie odbyła się konferencja na temat szczytu, rozpoczynającego się w czwartek.



Następnie dodał: Ten szczyt jest historyczny, to ogromny przełom dla ofiar. Dlatego papież nas rozczarowuje, gdy mówi, że nie należy mieć wielkich oczekiwań wobec tego, co się wydarzy. Tak nawiązał do wypowiedzi Franciszka z konferencji prasowej na pokładzie samolotu w styczniu, gdy mówił, że oczekiwania wobec tego spotkania wydają mu się "nadmierne".



To tak, jakby powiedzieć wiernym, że jeśli ksiądz wykorzystuje jedno z ich dzieci w Kościele, nie powinni mieć oczekiwań, że zostanie skazany - oświadczył Peter Isely.



Wraz z Peterem Saundersem, ofiarą pedofilii i byłym członkiem Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich, Isely zaapelował do Franciszka o przyjęcie "uniwersalnego prawa" w sprawie pedofilii, gdyż - jak obaj zaznaczyli - problem jest globalny.



Saunders zapytany o to, czy ofiary są rozczarowane tym, że w czasie szczytu papież nie spotka się z nimi osobiście, odparł: "Nie sądzę, aby to było ważne".



Chodzi nie o to, aby mówić, ale by działać. To, czego oczekujemy, to minimum, jakie Kościół może zrobić; wydalić ze stanu kapłańskiego pedofilów i biskupów, którzy tuszowali - odparł brytyjski działacz