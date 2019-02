"Papież wydalił ze stanu kapłańskiego emerytowanego arcybiskupa Waszyngtonu Theodore'a Edgara McCarricka" - poinformował Watykan. Arcybiskup został uznany za winnego czynów pedofilii. Sprawę badała m.in. Kongregacja Nauki Wiary. W lipcu ubiegłego roku McCarrick przestał być kardynałem, po tym, jak został oskarżony o seksualne molestowanie nieletnich. Dochodziło do tego w latach 70. w Nowym Jorku. Jednym z oskarżycieli jest mężczyzna, który był ministrantem.

Bazylika Świętego Piotra w Watykanie / Tomasz Koryszko / PAP

Specjalna komisja powołana przez archidiecezję nowojorską potwierdziła informacje o molestowaniu, jakiego dopuszczał się ksiądz. Sprawa została przekazana do Watykanu. Tam ruszył proces kanoniczny Theodore'a Edgara McCarricka. Zrzekł się stanowiska arcybiskupa, a papież rezygnację przyjął. McCarrick dostał też zakaz posługi kapłańskiej. Pojawiły się również inne zarzuty pod jego adresem, dotyczące między innymi napaści seksualnej w konfesjonale.



"Winny czynów wobec nieletnich"

W informacji podanej przez Kongregację Nauki Wiary czytamy, że 11 stycznia wydano dekret na zakończenie procesu karnego McCarricka. Uznano go winnym czynów wobec nieletnich i dorosłych wraz z obciążającą okolicznością "wykorzystywania władzy". 13 lutego - jak czytamy - na sesji zwyczajnej Kongregacji rozważono argumenty przedstawione w odwołaniu i zdecydowano o zatwierdzeniu dekretu Kongresu.



"Ta decyzja została zakomunikowana Theodore'owi McCarrickowi 15 lutego 2019 roku. Ojciec Święty uznał definitywny charakter tej decyzji podjętej zgodnie z prawem i nie przyznał prawa do dalszego odwołania od niej" - podał Watykan. Oznacza to automatyczne usunięcie arcybiskupa ze stanu kapłańskiego.



Decyzja zapadła pięć dni przed pierwszym w historii Kościoła szczytem w Watykanie ws. walki z pedofilią. Szczyt został zwołany przez Franciszka.