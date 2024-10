Dane pozostałych dwóch celebrytów nie zostały ujawnione. Obecna 37-latka opisała jak duży wpływ na jej życie miały te zdarzenia i o głębokiej depresji, której doświadczyła.

Pozew w jej imieniu złożył adwokat Tony Buzbee, który dostarczył do sądu 12 podobnych, a kolejne mają tam trafić wkrótce. Prawnik poinformował, że zgłosiło się do niego ponad 100 ofiar muzyka, a chodzi o zdarzenia z lat 2000-2022.

Skala oskarżeń

Combs został aresztowany 16 września 2024 r. w Nowym Jorku. Prokuratura oskarżyła go o handel ludźmi, przestępczość zorganizowaną oraz zmuszanie kobiet do prostytucji. Muzyk miał wykorzystywać swoją pozycję do manipulowania ofiarami oraz zmuszania ich do udziału w brutalnych orgiach, które były nagrywane bez ich zgody.