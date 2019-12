Prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę o budżecie Pentagonu na 2020 rok w rekordowej wysokości 738 mld dolarów. Do ustawy wpisano m.in. sankcje na firmy budujące gazociąg Nord Stream 2 i deklarację "poszukiwania szans na wojskową współpracę" z Polską. Zwiększono również pomoc wojskową dla Ukrainy. Ceremonia podpisania ustawy transmitowana była na żywo przez wszystkie najważniejsze amerykańskie sieci telewizyjne.

Prezydent USA Donald Trump wygłasza przemówienie podczas transmitowanej przez najważniejsze amerykańskie sieci telewizyjne ceremonii podpisania National Defense Authorization Act / ERIK S. LESSER / PAP/EPA

Ustawa o wydatkach obronnych - czyli National Defense Authorization Act (NDAA) - przeznacza na podstawowy budżet Departamentu Obrony USA 635 mld dolarów.

71,5 mld wyasygnowano na kontynuowanie misji wojskowych w Afganistanie, Syrii i Jemenie oraz na zwalczanie organizacji terrorystycznych w innych krajach, zaś 31,5 mld przeznaczono na utrzymywanie gotowości bojowej arsenału nuklearnego i na jego modernizację. Ustawa przewiduje również utworzenie sił kosmicznych jako oddzielnego rodzaju sił zbrojnych USA.

Pomoc dla Ukrainy, zakaz współpracy wojskowej z Rosją, sankcje za Nord Stream 2

Na pomoc wojskową dla Ukrainy - w tym na systemy rakiet samosterujących obrony wybrzeża i na pociski przeciwokrętowe - ustawa przeznacza 300 mln dolarów, czyli o 50 mln więcej niż w budżecie na rok 2019.

Dokument zawiera również zapis, który "zabrania rządowi USA uznania aneksji Krymu dokonanej przez Federację Rosyjską", a także zakazuje współpracy wojskowej z Rosją.

Do dokumentu wpisano także sankcje wobec firm budujących gazociąg Nord Stream 2 i rurociąg "Turecki Potok": dotyczą one operatorów statków prowadzących prace na głębokościach 30 metrów poniżej poziomu morza i większych. Sankcje obejmują zakaz wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych i zamrożenie środków. Departament Stanu USA ma teraz 60 dni, by - w konsultacji z Departamentem Finansów - przedstawić Kongresowi listę podmiotów, które obejmą sankcje.

Co ciekawe, już w nocy z piątku na sobotę szwajcarsko-duńska firma Allseas, biorąca udział w budowie Nord Stream 2, zawiadomiła, że wstrzymała prace przy budowie rurociągu. W oświadczeniu stwierdzono, że firma oczekuje od odpowiednich instytucji amerykańskich niezbędnych wyjaśnień prawnych, technicznych i dotyczących środowiska naturalnego.

Polska "wartościowym sojusznikiem w NATO" i "ważnym sojusznikiem USA"

Ustawa głosi również, że Polska jest "wartościowym sojusznikiem w NATO od 1999 roku" i "ważnym sojusznikiem USA". Przypomina, że polskie oddziały "wniosły znaczący wkład" w operacje w Afganistanie, Iraku i Kosowie i w walkę z Państwem Islamskim, a na obronność Polska wydaje 2 procent swojego PKB.

Jak czytamy ponadto w ustawie: "Stany Zjednoczone potwierdzają swoje poparcie dla zasady kolektywnej obrony z artykułu 5 Paktu Północnoatlantyckiego dla członków NATO, w tym Polski", i "doceniają ważną rolę, którą odgrywa Polska w NATO w wysiłkach, by utrzymać wiarygodne działania odstraszające w Europie".

Dokument wyraża poparcie dla dalszej współpracy w dziedzinie obronności z Warszawą i "poszukiwania szans na wojskową współpracę, ulepszenie infrastruktury i inwestycje obronne z Polską".

Dodaje, że obecne i planowane projekty finansowane przez Europejską Inicjatywę Odstraszania (European Deterrence Initiative) "powinny być całkowicie wdrożone".