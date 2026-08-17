O tym lotniskowcu zrobiło się głośno. Admirał przybył z gospodarską wizytą

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Szef Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM), adm. Brad Cooper, odwiedził w sobotę załogę lotniskowca USS Abraham Lincoln, który od wielu miesięcy pozostaje na Bliskim Wschodzie. Wizyta odbyła się w momencie narastających obaw rodzin marynarzy dotyczących przeciążenia psychicznego załogi oraz problemów z zaopatrzeniem.

Cooper po wizycie zdecydowanie pochwalił marynarzy – pisze CBS News. Wojskowy określił pobyt na pokładzie jako „inspirujący” i podkreślał ich koleżeństwo, współpracę oraz odporność. Jego zdaniem każdy Amerykanin, który zobaczyłby załogę przy pracy, byłby z niej „absolutnie dumny”.

USS Abraham Lincoln liczy około 5 tys. członków personelu. Okręt został wysłany na Pacyfik w listopadzie 2025 roku, a w styczniu 2026 roku skierowano go na Bliski Wschód. Według przedstawionych informacji lotniskowiec uczestniczy we wspieraniu amerykańskich działań wojskowych przeciwko Iranowi.

Służba Lincolna wyróżnia się wyjątkowo długim czasem spędzonym bez przerwy na morzu. Okręt przebywa tam już ponad 240 dni, co jest rekordowym okresem. Dla porównania typowa misja amerykańskich okrętów wojennych trwa około sześciu miesięcy.

Obawy o zdrowie psychiczne

W ostatnich tygodniach rodziny marynarzy zaczęły publicznie alarmować o problemach ze zdrowiem psychicznym części załogi. Miały się pojawić m.in. próby samobójcze. Mówiono także o trudnościach z dostawami i zaopatrzeniem na pokładzie.

Mają dość, próbują skakać za burtę. Okręt 9. miesiąc na morzu Narasta kryzys psychiczny na pokładzie amerykańskiego lotniskowca USS Abraham Lincoln. Jak informują amerykańskie gazety wojskowe: „Navy Times” i „Stars and Stripes”, podczas rekordowo długiej misji miało dojść do kilku prób skoczenia za burtę.…

Adm. Cooper nie zaprzeczył, że takie problemy istnieją. Jednocześnie przekonywał, że Abraham Lincoln ma jedne z najniższych wskaźników przypadków związanych ze zdrowiem psychicznym spośród 11 aktywnych amerykańskich lotniskowców.

Zastrzegł jednak, że nie oznacza to, iż sytuacja jest idealna – informuje CBS. Jak podkreślił, długotrwała służba na morzu jest wyjątkowo trudna i nie jest przeznaczona dla każdego. Ludzie różnie reagują na stres i długotrwałe obciążenie.

Cooper pochwalił również dowództwo Lincolna za potraktowanie zdrowia psychicznego i odporności załogi jako jednego z priorytetów.

Abraham Lincoln zostanie zastąpiony

Długotrwała misja lotniskowca ma się zakończyć wraz z przybyciem na Bliski Wschód USS George Washington. To właśnie ten okręt ma przejąć zadania Abrahama Lincolna.

Kwestia długości misji Lincolna wywołała również polityczne komentarze. Zapytany w piątek o to, czy rozmieszczenie lotniskowca trwa zbyt długo, prezydent Donald Trump odpowiedział, że „zdecydowanie nie jest wystarczająco długie”.

Senator Kirsten Gillibrand, Demokratka z Nowego Jorku, zasiadająca w senackich komisjach ds. sił zbrojnych oraz wywiadu, oświadczyła w sobotę, że „musi zostać wyciągnięta odpowiedzialność za pogarszające się warunki, które – jak wynika z doniesień – znoszą nasi żołnierze uczestniczący w lekkomyślnej wojnie rozpoczętej bez uzasadnienia, bez strategii i bez perspektywy jej zakończenia”.

Domagam się przesłuchań, wyciągnięcia odpowiedzialności oraz jasnego planu, który zapewni ochronę naszym żołnierzom i postawi amerykańskie rodziny na pierwszym miejscu – powiedziała.