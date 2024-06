Jak zauważa AFP, Biden przedstawiając swój plan w ub. piątek określił go jako "trójetapowy projekt izraelski", co nie przeszkodziło premierowi Izraela Benjaminowi Netanjahu oświadczyć później, że "wojna będzie kontynuowana aż do całkowitego wyeliminowania Hamasu".

Jednak w poniedziałek Biały Dom dał do zrozumienia, że przyjęcie planu zależy już tylko od Hamasu.