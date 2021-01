Dżihadyści zabili co najmniej 56 cywilów i ranili 20 w ataku na dwie wioski w zachodnim Nigrze - poinformowało Radio France Internationale. Informację potwierdził szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych tego kraju Alkache Alhada. Według agencji Reutera, ofiar może być nawet ponad 70.

Zdjęcie ilustracyjne / STR / PAP

Zaatakowane wioski to Tchoumbangou i Zaroumdareye znajdujące się przy granicy z Mali. Według źródeł agencji Reutera, obie miejscowości zostały zaatakowane jednocześnie. Jak oznajmił minister Alhada, w region wysłani zostali żołnierze.

Sprawcy jak dotąd nie są znani. Zarówno Niger, jak i Mali od lat zmagają się z atakami dżihadystycznych bojówek związanych z Al-Kaidą i Państwem Islamskim.



Również w sobotę dżihadyści należący do Grupy Wsparcia Islamu i Muzułmanów (GSIM), północnoafrykańskiej filii Al-Kaidy, przyznali się do poniedziałkowego zamachu na trzech francuskich żołnierzy we wschodnim Mali przy granicy z Nigrem i Burkina Faso. Żołnierze uczestniczący w trwającej od 2014 roku operacji antyterrorystycznej Barkhane zginęli w wyniku eksplozji bomby podłożonej pod ich pojazd.