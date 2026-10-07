Nieudana egzekucja. Christa Pike odzyskała przytomność

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Christa Pike, skazana na śmierć za brutalne morderstwo sprzed ponad 30 lat, niemal tydzień po nieudanej egzekucji w Tennessee odzyskała przytomność i zaczęła mówić. To pierwszy taki przypadek w historii USA.

Christa Pike, 50-letnia Amerykanka, która w 1995 roku została skazana na śmierć za zabójstwo 19-letniej Colleen Slemmer, przeżyła próbę wykonania wyroku. W ubiegłą środę w więzieniu w Tennessee podano jej dwie dawki pentobarbitalu – leku stosowanego przy egzekucjach, ale kobieta przeżyła. Trafiła do szpitala w Nashville w stanie krytycznym, gdzie pozostawała nieprzytomna i podłączona do respiratora.

Christa Pike przeżyła własną egzekucję. „Słychać było jej chrapanie” Christa Pike, skazana na karę śmierci, trafiła do szpitala po tym, jak przeżyła dwa śmiertelne zastrzyki podczas swojej egzekucji. „Takie sytuacje zdarzają się co jakiś czas także w innych stanach. Teraz trzeba przeprowadzić śledztwo – wyjaśniła w…

Bezprecedensowy przypadek w historii USA

Jak poinformowali jej adwokaci, Pike odzyskała przytomność i jest w stanie mówić, jednak jej stan zdrowia nadal wymaga intensywnej opieki medycznej. Jej powrót do zdrowia jest bezprecedensowy z medycznego punktu widzenia. Rokowania pozostają niejasne, ale spodziewamy się długiej rekonwalescencji – przekazali w oświadczeniu prawnicy. Dziękowali także ratownikom i personelowi szpitala za zaangażowanie.

Według BBC, Christa Pike jest pierwszą znaną osobą w USA, która przeżyła wykonaną egzekucję. Sprawa odbiła się szerokim echem zarówno w mediach, jak i w środowiskach prawniczych oraz medycznych.

Co poszło nie tak podczas egzekucji?

Przyczyny niepowodzenia egzekucji wciąż nie są znane. Anestezjolog Joel Zivot, doradzający obrońcom Pike, ocenił, że dwie dawki pentobarbitalu powinny były doprowadzić do śmierci, jeśli lek zostałby prawidłowo podany do krwiobiegu. Jego zdaniem możliwe jest, że substancja rozprzestrzeniła się jedynie w tkankach podskórnych, co mogło uratować życie kobiety, ale jednocześnie narazić ją na poważne obrażenia, w tym ryzyko uszkodzenia mózgu.

Władze reagują: egzekucje zawieszone, dymisja w więziennictwie

Władze Tennessee nie wyjaśniły jeszcze, co dokładnie doprowadziło do fiaska egzekucji, ani czy planują kolejną próbę. Szef stanowego więziennictwa zapowiedział rezygnację ze stanowiska, a gubernator Bill Lee zdecydował o zawieszeniu wszystkich wyroków śmierci w stanie do końca roku.