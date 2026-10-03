Nieudana próba egzekucji Christy Pike. Szef więziennictwa odchodzi

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Frank Strada, szef więziennictwa w amerykańskim stanie Tennessee, ustępuje ze stanowiska po nieudanej próbie egzekucji Christy Pike. Decyzja zapadła w atmosferze skandalu i presji politycznej, a wykonywanie wyroków śmierci w stanie zostało zawieszone do odwołania.

Druga nieudana egzekucja w tym roku

Tennessee znalazło się w centrum uwagi po dwóch nieudanych próbach wykonania wyroku śmierci przez śmiertelny zastrzyk w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Najnowszy incydent dotyczy Christy Pike, która po nieudanej egzekucji pozostaje nieprzytomna, podłączona do respiratora. Jak informują jej prawnicy, lekarze próbują usunąć z organizmu dwie dawki substancji użytej podczas procedury. Na jej ramionach skazanej widoczne są obrażenia będące skutkiem nieudanej egzekucji.

Christa Pike przeżyła własną egzekucję. „Słychać było jej chrapanie” Christa Pike, skazana na karę śmierci, trafiła do szpitala po tym, jak przeżyła dwa śmiertelne zastrzyki podczas swojej egzekucji. „Takie sytuacje zdarzają się co jakiś czas także w innych stanach. Teraz trzeba przeprowadzić śledztwo – wyjaśniła w…

Rezygnacja Franka Strady, która ma nastąpić pod koniec października, jest następstwem licznych apeli przedstawicieli obu partii politycznych o jego dymisję. Sam Strada podkreślił, że Departament Więziennictwa działał zgodnie z obowiązującym protokołem, jednak uznał, że jego odejście jest „w najlepszym interesie mieszkańców Tennessee” w trakcie trwającego niezależnego dochodzenia. Zadeklarował również pełną współpracę przy wyjaśnianiu sprawy.

Gubernator Bill Lee, który jeszcze w czwartek zapewniał o przestrzeganiu procedur przez Departament Więziennictwa, w sobotę oficjalnie przyjął rezygnację Strady. Doceniam jego gotowość do przedłożenia interesów mieszkańców Tennessee ponad wszystko inne w tym trudnym momencie – powiedział gubernator. Nazwisko następcy Strady nie zostało jeszcze ogłoszone.

Systemowa niewydolność?

Prawnicy Christy Pike uznali decyzję o rezygnacji za słuszną, podkreślając jednak, że nie rozwiązuje ona szerszego problemu. To, co spotkało Christy, świadczy o systemowej niewydolności wykraczającej daleko poza kwestię odpowiedzialności jednej osoby – argumentowali.

Po serii nieudanych egzekucji władze stanu zdecydowały o wstrzymaniu wszystkich wyroków śmierci do czasu zakończenia śledztwa.