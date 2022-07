Około pół tysiąca turystów organizuje od poniedziałku protesty w peruwiańskim mieście Cuzco z powodu odmówienia im wstępu do zabytkowego miasta Inków Machu Picchu. Wśród manifestantów, którzy nie mogą nabyć biletów, są zarówno przybysze z zagranicy, jak i urlopowicze z rozmaitych zakątków Peru.

Machu Picchu / Tino Plunert / PAP/DPA

Protestujący, z którymi rozmawiało peruwiańskie radio RPP Noticias, odmawiają opuszczenia terenu przylegającego do Machu Picchu. Twierdzą, że zostali pozbawieni okazji do zwiedzenia głównego celu ich wizyty w rejonie miasta Cuzco.

W trakcie środowego protestu manifestanci skandowali hasła przeciwko władzom Peru, zarzucając im m.in. "chaos, złą wolę, a nawet korupcję".

Na przyniesionych na manifestację transparentach napisane było m.in.: "Gdzie podziało się 1000 wejściówek?", "Machu Picchu należy do wszystkich, a nie do monopolu. Dosyć korupcji!", "Turyści nie przybywają do Peru za sprawą ministerstwa kultury".

Zarządzające zabytkowym miastem Inków ministerstwo kultury Peru potwierdziło w środę informację lokalnych władz o braku biletów do Machu Picchu. Przestrzega m.in. przed osobami oferującymi fałszywe wejściówki.

Resort sprecyzował, że bilety do tego wybudowanego w XV w. miasta Inków, uchodzącego za jeden z siedmiu cudów świata, pojawią się w sprzedaży dopiero 19 sierpnia.