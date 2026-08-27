Niepokój w Azji. Broń z USA nie dociera, amerykańskie okręty odpłynęły

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Sojusznicy USA w Azji są zaniepokojeni skalą wykorzystania amerykańskiej amunicji w konflikcie z Iranem – informuje „Washington Post”. Pentagon ma obecnie około tysiąca pocisków Patriot i THAAD, podczas gdy Chiny dysponują ponad trzema tysiącami rakiet balistycznych. Rośnie obawa o zdolności obronne Stanów Zjednoczonych w regionie.

Tajwan czeka na broń za 30 mld dolarów

Wojna na Bliskim Wschodzie pogłębiła wieloletnie opóźnienia w dostawach amerykańskiej broni dla azjatyckich sojuszników - pisze „Washington Post”. Tajwan wciąż czeka na uzbrojenie warte niemal 30 mld dolarów, w tym pociski Patriot za 882 mln dolarów.

Cytowany przez gazetę wysoki rangą tajwański urzędnik spodziewa się „znacznych opóźnień” w dostawach Patriotów PAC-3. Japonia została natomiast ostrzeżona o możliwych opóźnieniach m.in. w dostawach Tomahawków.

Przekazał ostrzeżenie Rosji. Wiadomo, po co szef CIA poleciał do Moskwy Szef CIA John Ratcliffe odbył we wtorek niezapowiedzianą wizytę w Moskwie. Ze źródeł amerykańskiego dziennika „Wall Street Journal” wynika, że przekazał rosyjskim władzom ostrzeżenie przed ewentualną eskalacją przeciwko państwom NATO. Portal…

Nie został tam ani jeden lotniskowiec

Frustrację z powodu przenoszenia sił i środków z Azji mają według gazety wyrażać także przedstawiciele amerykańskiego Dowództwa Pacyfiku. „WP” podkreślił, że ponad 30 okrętów, które miały operować na Oceanie Spokojnym, skierowano na Bliski Wschód, dokąd przesunięto też stacjonujący w Japonii lotniskowiec USS George Washington. W efekcie - napisał dziennik - na Pacyfiku i we wschodniej części Oceanu Indyjskiego nie ma obecnie żadnego amerykańskiego lotniskowca.

„Washington Post” przypomniał też, że przed amerykańskimi atakami na irańskie obiekty nuklearne w czerwcu 2025 r., z Półwyspu Koreańskiego zabrano radary używane przez systemy obrony przeciwrakietowej, a w tym roku przeniesiono stamtąd dodatkową amunicję. System THAAD pozostał jednak na miejscu.

Zapasy szybko się kończą

Gazeta podkreśliła, że skalę zużycia arsenału ilustruje m.in. zaopatrzenie w rakiety Tomahawk: „w pierwszych czterech tygodniach wojny z Iranem USA wystrzeliły ich ponad 850, a według szacunków Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych(CSIS) liczba ta przekroczyła już 1 tysiąc. Przed wojną zapasy oceniano na 3100–4500 pocisków. Pentagon zużył również około jednej czwartej zapasów pocisków JASSM i aż trzy czwarte posiadanych 90 pocisków Precision Strike Missile”.

Symulacje CSIS wskazują, że w razie wojny o Tajwan wiele kluczowych rodzajów amunicji USA mogłoby wyczerpać się w ciągu kilku tygodni.

Nawet na początku wojny z Iranem prawdopodobnie nie byliśmy odpowiednio przygotowani do konfliktu z Chinami na zachodnim Pacyfiku – ocenił w rozmowie z gazetą analityk Mark Cancian.