Niedźwiedź utknął na słupie wysokiego napięcia. Tragiczny finał

RMF24

Nietypowe nagranie z Nowego Meksyku obiegło światowe media. Na filmie widać ogromnego niedźwiedzia, który utknął na szczycie słupa energetycznego. Niestety, zwierzę nie przeżyło – zostało śmiertelnie porażone prądem.

Wystraszony niedźwiedź próbował znaleźć bezpieczną pozycję

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w Gladstone, niewielkiej miejscowości w stanie Nowy Meksyk. W pobliżu autostrady na szczycie słupa energetycznego, kilkanaście metrów nad ziemią, utknął potężny niedźwiedź. Nagranie, które trafiło do sieci, w krótkim czasie stało się viralem – obejrzały je już dziesiątki tysięcy osób.

Na filmie, który został zweryfikowany jako autentyczny, widać wyraźnie, jak zmęczony i wystraszony niedźwiedź kurczowo trzyma się poprzeczki słupa. Jego przednie łapy obejmują metalową konstrukcję, podczas gdy tylne zwisają bezwładnie w powietrzu. Zwierzę wyraźnie dyszy, próbując znaleźć bezpieczną pozycję.

„Nie mogliśmy uwierzyć w to, co widzimy”

Na miejscu szybko pojawiła się policja oraz służby ratunkowe. Shannon Mullens, która zarejestrowała to zdarzenie, mówiła mediom, że początkowo nie wierzyła własnym oczom. Naprawdę nie mogliśmy uwierzyć w to, co widzimy, więc zawróciliśmy, by przyjrzeć się temu z bliska. Myśleliśmy, że niedźwiedź nie żyje, ale gdy podeszliśmy bliżej, okazało się, że wciąż oddycha – relacjonowała Mullens.

Plastikowa pułapka na porożu daniela. Leśnicy próbują uwolnić zwierzę W zachodnich dzielnicach Opola trwa dramatyczna walka o życie samca daniela, który zaplątał się w plastikową siatkę. Nietypowa „ozdoba” na porożu zwierzęcia nie tylko utrudnia mu codzienne funkcjonowanie, ale może okazać się śmiertelną pułapką. Mimo…

Służby nie potrafiły pomóc

Na numer alarmowy zadzwonił jeden z przejeżdżających kierowców. Operator poinformował, że sprawa została już zgłoszona do Departamentu Zasobów Naturalnych i Rybołówstwa, jednak służby nie mogą podjąć żadnych działań. Jeśli spróbujemy uśpić zwierzę, spadnie z dużej wysokości i nie przeżyje upadku – tłumaczył operator.

Niestety, mimo zaangażowania lokalnych władz i służb, historia nie zakończyła się szczęśliwie. Jak poinformował Departament Zasobów Naturalnych Nowego Meksyku, niedźwiedź został porażony prądem i zginął na miejscu, zanim ratownicy zdążyli mu pomóc.

Grzechotnik pod przesyłką kurierską. 3-latka ugryziona pod własnym domem Zwykłe odebranie paczki sprzed domu o mało nie skończyło się tragedią dla rodziny z Santa Clarita w USA. Gdy trzyletnia Addy wyciągnęła rączkę po przesyłkę, zaatakował ją jadowity grzechotnik czający się pod kartonem. Dziewczynka przeżyła dzięki…

Dlaczego niedźwiedzie wspinają się na słupy elektryczne?

Choć sytuacja wydaje się nieprawdopodobna, podobne incydenty miały już miejsce w przeszłości. W 2021 roku w Arizonie inny niedźwiedź również wspiął się na słup energetyczny, jednak wówczas udało się go uratować.

Eksperci wyjaśniają, że takie zachowania są efektem stresu – zwłaszcza młode lub wystraszone zwierzęta, spłoszone przez ludzi, samochody czy psy, traktują słupy energetyczne jak wysokie drzewa i próbują się na nie wspiąć, szukając schronienia.