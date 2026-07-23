Niedźwiedź utknął na słupie wysokiego napięcia. Tragiczny finał

Wystraszony niedźwiedź próbował znaleźć bezpieczną pozycję
Do zdarzenia doszło w poniedziałek w Gladstone, niewielkiej miejscowości w stanie Nowy Meksyk. W pobliżu autostrady na szczycie słupa energetycznego, kilkanaście metrów nad ziemią, utknął potężny niedźwiedź. Nagranie, które trafiło do sieci, w krótkim czasie stało się viralem – obejrzały je już dziesiątki tysięcy osób.
Na filmie, który został zweryfikowany jako autentyczny, widać wyraźnie, jak zmęczony i wystraszony niedźwiedź kurczowo trzyma się poprzeczki słupa. Jego przednie łapy obejmują metalową konstrukcję, podczas gdy tylne zwisają bezwładnie w powietrzu. Zwierzę wyraźnie dyszy, próbując znaleźć bezpieczną pozycję.
„Nie mogliśmy uwierzyć w to, co widzimy”
Na miejscu szybko pojawiła się policja oraz służby ratunkowe. Shannon Mullens, która zarejestrowała to zdarzenie, mówiła mediom, że początkowo nie wierzyła własnym oczom. Naprawdę nie mogliśmy uwierzyć w to, co widzimy, więc zawróciliśmy, by przyjrzeć się temu z bliska. Myśleliśmy, że niedźwiedź nie żyje, ale gdy podeszliśmy bliżej, okazało się, że wciąż oddycha – relacjonowała Mullens.
Służby nie potrafiły pomóc
Na numer alarmowy zadzwonił jeden z przejeżdżających kierowców. Operator poinformował, że sprawa została już zgłoszona do Departamentu Zasobów Naturalnych i Rybołówstwa, jednak służby nie mogą podjąć żadnych działań. Jeśli spróbujemy uśpić zwierzę, spadnie z dużej wysokości i nie przeżyje upadku – tłumaczył operator.
Niestety, mimo zaangażowania lokalnych władz i służb, historia nie zakończyła się szczęśliwie. Jak poinformował Departament Zasobów Naturalnych Nowego Meksyku, niedźwiedź został porażony prądem i zginął na miejscu, zanim ratownicy zdążyli mu pomóc.
Dlaczego niedźwiedzie wspinają się na słupy elektryczne?
Choć sytuacja wydaje się nieprawdopodobna, podobne incydenty miały już miejsce w przeszłości. W 2021 roku w Arizonie inny niedźwiedź również wspiął się na słup energetyczny, jednak wówczas udało się go uratować.
Eksperci wyjaśniają, że takie zachowania są efektem stresu – zwłaszcza młode lub wystraszone zwierzęta, spłoszone przez ludzi, samochody czy psy, traktują słupy energetyczne jak wysokie drzewa i próbują się na nie wspiąć, szukając schronienia.