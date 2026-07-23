Grzechotnik pod przesyłką kurierską. 3-latka ugryziona pod własnym domem

Jadowita pułapka pod paczką kurierską
Addy wraz ze swoją mamą wyszła przed dom, aby odebrać przesyłkę przerzuconą wcześniej przez kuriera przez bramę. W momencie, gdy dziewczynka sięgała po pakunek, grzechotnik zaatakował ją i ugryzł w rękę. Jak relacjonował ojciec dziewczynki, Manny Barajas, wąż ukrył się pod przesyłką od Amazona.
Błyskawiczna akcja ratunkowa i walka z czasem
Pierwszą dawkę surowicy podali dziewczynce ratownicy medyczni, kolejną zaaplikowano jej po przewiezieniu do szpitala na oddział intensywnej terapii. Na szczęście, dziecko dochodzi już do zdrowia. Na ręce zostały tylko siniaki, a mała Addy wciąż pyta rodziców, dlaczego wąż ją ugryzł.
Eksperci alarmują: fale upałów obudziły węże
Specjaliści ds. dzikiej przyrody alarmują, że wyjątkowo ciepła wiosna i fale upałów, które rozpoczęły się już w marcu, znacznie zwiększyły aktywność grzechotników w Kalifornii. W tym roku odnotowano już 277 ugryzień, co niemal dorównuje rocznej średniej. Niestety, w tym roku z powodu ukąszeń trzy osoby straciły życie, podczas gdy zwykle w ciągu roku zdarzają się pojedyncze przypadki śmiertelne.
Grzechotniki, choć z natury unikają ludzi, atakują, gdy czują się zagrożone lub zaskoczone.
Władze apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas spacerów, odbierania przesyłek czy zabawy dzieci na podwórku. Zaleca się również regularne sprawdzanie otoczenia domu i unikanie zostawiania przesyłek czy innych przedmiotów w miejscach, które mogą stanowić schronienie dla niebezpiecznych gadów.