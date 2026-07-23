Grzechotnik pod przesyłką kurierską. 3-latka ugryziona pod własnym domem

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Zwykłe odebranie paczki sprzed domu o mało nie skończyło się tragedią dla rodziny z Santa Clarita w USA. Gdy trzyletnia Addy wyciągnęła rączkę po przesyłkę, zaatakował ją jadowity grzechotnik czający się pod kartonem. Dziewczynka przeżyła dzięki natychmiastowej pomocy medycznej i podaniu surowicy.

Jadowita pułapka pod paczką kurierską

Addy wraz ze swoją mamą wyszła przed dom, aby odebrać przesyłkę przerzuconą wcześniej przez kuriera przez bramę. W momencie, gdy dziewczynka sięgała po pakunek, grzechotnik zaatakował ją i ugryzł w rękę. Jak relacjonował ojciec dziewczynki, Manny Barajas, wąż ukrył się pod przesyłką od Amazona.

Błyskawiczna akcja ratunkowa i walka z czasem

Pierwszą dawkę surowicy podali dziewczynce ratownicy medyczni, kolejną zaaplikowano jej po przewiezieniu do szpitala na oddział intensywnej terapii. Na szczęście, dziecko dochodzi już do zdrowia. Na ręce zostały tylko siniaki, a mała Addy wciąż pyta rodziców, dlaczego wąż ją ugryzł.

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