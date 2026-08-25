Niecodzienne zatrzymanie w Nigerii. Podejrzana ma 101 lat

RMF24

Nigeryjska policja zatrzymała 101-letnią Esther Ogunmabo, podejrzewaną o handel marihuaną w stanie Ogun na południowym zachodzie kraju. Kobieta została zwolniona za kaucją ze względu na wiek, ale nie oznacza to, że nie usłyszy zarzutów karnych.

Do zatrzymania doszło 15 sierpnia w miejscowości Ilisan w stanie Ogun - poinformowała Narodowa Agencja ds. Egzekwowania Prawa Narkotykowego (NDLEA). Według służb przy Esther Ogunmabo znaleziono 90 gramów tzw. skunku, odmiany konopi indyjskich, zapakowanego w niewielkie saszetki.

Jak przekazała NDLEA, 101-latka miała powiedzieć funkcjonariuszom, że zaczęła sprzedawać narkotyki po tym, jak w pożarze zniszczony został jej sklep z artykułami spożywczymi.

Według relacji agencji substancję miała dostarczać jej co cztery dni jedna z córek mieszkająca w Lagos. Seniorka miała następnie sprzedawać marihuanę mieszkańcom swojej okolicy w małych porcjach.

Wyszła za kaucją

Szef NDLEA Mohamed Buba Marwa polecił zwolnić podejrzaną za kaucją, wskazując na jej zaawansowany wiek. Zatrzymano natomiast jej córkę.

Zwolnienie za kaucją nie oznacza zakończenia postępowania. Jak podaje BBC, kobieta nadal może usłyszeć zarzuty karne.

Zatrzymanie 101-latki było częścią szerszych operacji nigeryjskich służb wymierzonych w handel narkotykami. NDLEA poinformowała też m.in. o przejęciu ponad 42 kg narkotyków na łodzi płynącej w kierunku Kamerunu oraz o zabezpieczeniu w portach w Lagos dużych partii syntetycznej marihuany sprowadzonej z Tajlandii.