​Nie żyje Lin Qi, założyciel i dyrektor firmy tworzącej gry komputerowe Yoozoo Games. Chiński miliarder miał 39 lat. Według policji w Szanghaju, mężczyzna został otruty, a o zbrodnię podejrzany jest jego współpracownik.

Lin Qi trafił do szpitala 17 grudnia z oznakami możliwego zatrucia. Mężczyzna zmarł jednak 25 grudnia. Policja w Szanghaju wszczęła śledztwo i ustaliła, że za otruciem stroi najprawdopodobniej współpracownik biznesmena.

Policja nie podała szczegółów. Beijing Caixin podało, że zatrzymany w tej sprawie mężczyzna to szef jednego z działów firmy. Między mężczyznami miało dojść do bliżej nieokreślonego konfliktu. Według niektórych mediów Lin Qi obniżył swojemu współpracownikowi pensję. Ten w odwecie miał zatruć jego herbatę.

Lin Qi założył Yoozoo Games w 2009 roku. Firma znana jest m.in. z wypuszczenia na rynek gry "Game of Thrones: Winter Is Coming", na podstawie książek George R.R. Martina i znanego serialu HBO. Od 2014 roku Yoozoo zaczęło także kręcić filmy. We wrześniu 2020 roku podpisała z Netflixem umowę na nakręcenie serialowej adaptacji popularnej książki "Problem trzech ciał" chińskiego pisarza Liu Cixina. W projekt zaangażowani zostali scenarzyści serialu "Gra o tron" David Benioff i D. B. Weiss.

Lin Qi był uważany za 870. najbogatszego przedsiębiorcę w Chinach. Jego majątek szacowano na 6,8 mld juanów (ponad miliard dolarów).