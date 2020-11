Nawet 200 tys. ludzi może uciec z Etiopii do sąsiedniego Sudanu w związku z trwającym od dwóch tygodni konfliktem w regionie Tigraj na północy kraju - poinformowały na konferencji prasowej w Genewie oenzetowskie agencje pomocowe.

Etiopscy uchodźcy w Sudanie / LENI KINZLI / PAP/EPA

Agencje wezwały do natychmiastowego zawieszenia broni w Etiopii i utworzenia korytarzy humanitarnych, które pozwolą na dostęp do ludności cywilnej po dwóch tygodniach walk.

Konieczne jest tymczasowe zawieszenie broni ze skutkiem natychmiastowym, aby umożliwić ustanowienie korytarzy humanitarnych - powiedział rzecznik Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) Babar Baloch.

Agencje pomocowe ONZ potrzebują w sumie 200 mln USD, w tym 50 mln USD od razu, na pokrycie kosztów zapewnienia żywności, schronienia i innych pilnych potrzeb związanych z rosnącym exodusem do Sudanu.

Przedstawiciel Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) w Sudanie, Abdullah Fadil, wyraził obawy dotyczące wpływu przybycia do tego kraju uciekinierów z Etiopii. Sudan już stoi w obliczu poważnych wyzwań gospodarczych i politycznych, a także przyjął już 1 milion uchodźców z innych sąsiednich państw. Według Fadila, jeśli nie będzie się działać szybko, sytuacja "może zniszczyć nie tylko Etiopię, ale także Sudan".

Przedstawiciel UNICEF wyraził obawy przed rozprzestrzenianiem się chorób wśród uciekinierów z Etiopii, z których prawie połowa to dzieci.

W toczącym się od dwóch tygodni konflikcie, który wstrząsnął Rogiem Afryki, zginęły już setki, a prawdopodobnie nawet tysiące ludzi po obu stronach - pisze agencja Reutera. Ok. 31 tys. osób uciekło do Sudanu, walki spowodowały również tarcia etniczne w innych częściach Etiopii.