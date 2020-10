​Jeden z przywódców rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny powiedział w wywiadzie, że stan jego zdrowia znacznie się poprawił i lekarze są zaskoczeni tempem rekonwalescencji. Ponownie wyraził przekonanie, że za jego otruciem stoi prezydent Rosji Władimir Putin.

Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny / Sergei Fadeichev / PAP/ITAR-TASS

Moja wersja polega na tym, że zrobili to funkcjonariusze albo FSB (Federalnej Służby Bezpieczeństwa), albo SWR (Służby Wywiadu Zagranicznego), na polecenie, co jest oczywiste, niewątpliwe, Putina - powiedział Nawalny.

W dwugodzinnej rozmowie przed kamerą z popularnym dziennikarzem internetowym Jurijem Dudziem Nawalny opowiedział o wydarzeniach przed nagłym załamaniem się stanu jego zdrowia 20 sierpnia. Mówił o reakcji swej rodziny i o spotkaniu w szpitalu w Berlinie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. W programie uczestniczyła też jego żona - Julia.



Nawalny nie określił dokładnie, kiedy zamierza wrócić z Niemiec do Rosji, ale wykluczył sytuację, że nie będzie mógł wrócić do kraju. Dopuścił, że spędzi w Niemczech około dwóch miesięcy.



Nagranie wywiadu ukazało się na kanale Dudzia na YouTube.

"Uważam, że za tą zbrodnią stoi Putin"

Aleksiej Nawalny trafił do szpitala w Omsku na Syberii 20 sierpnia. Poczuł się źle na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy. Stracił przytomność. Na żądanie rodziny dwa dni później został przetransportowany lotniczym ambulansem do kliniki Charite w Berlinie.

Na początku września strona niemiecka podała, że laboratorium Bundeswehry, badające pobrane próbki od Nawalnego, wykryło, że otruto go bojowym środkiem chemicznym z grupy nowiczok.

"Uważam, że za tą zbrodnią stoi Putin. Nie mam innego wytłumaczenia dla tego, co się stało" - powiedział krytyk Kremla w rozmowie z "Der Spiegel".