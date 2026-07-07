Bez tych surowców wojsko będzie bezradne. NATO uruchamia nowy projekt

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Dwanaście państw członkowskich NATO rozpoczyna współpracę w ramach nowego projektu, którego celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa łańcuchów dostaw surowców krytycznych dla przemysłu obronnego. Inicjatywa została ogłoszona przez szefa Sojuszu Marka Rutte podczas Forum Przemysłu Obronnego NATO w Ankarze.

Inicjatywa skupia Belgię, Kanadę, Danię, Finlandię, Grecję, Włochy, Luksemburg, Holandię, Norwegię, Hiszpanię, Szwecję i Turcję. Ma na celu wzmocnienie łańcuchów dostaw surowców krytycznych dla przemysłu obronnego. Projekt obejmuje wspólne działania związane z pozyskiwaniem, magazynowaniem, transportem oraz zarządzaniem surowcami krytycznymi, a także komponentami i materiałami pochodzącymi z recyklingu, niezbędnymi do produkcji na potrzeby obronności.

Potrzebujemy odpornej bazy przemysłowej oraz odpornych łańcuchów dostaw, aby nasze siły obronne pozostawały gotowe i silne - powiedział Rutte podczas forum.

Dlaczego to tak ważne dla obronności?

Metale ziem rzadkich wykorzystuje się m.in. w radarach, systemach naprowadzania oraz silnikach. Lit, kobalt, nikiel są składnikami akumulatorów stosowanych w dronach i systemach łączności, tytan znajduje zastosowanie w konstrukcji samolotów i pojazdów wojskowych, a wolfram jest wykorzystywany do produkcji amunicji przeciwpancernej. Surowce krytyczne są niezbędne do wytwarzania półprzewodników oraz zaawansowanej elektroniki wojskowej.

NATO od kilku lat zwraca uwagę na fakt, że koncentracja wydobycia i przetwarzania części tych surowców w niewielkiej liczbie państw zwiększa ryzyko zakłóceń w dostawach w czasie kryzysu lub konfliktu.